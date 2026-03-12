我是廣告 請繼續往下閱讀

全球旅遊逐步回溫，各國護照「含金量」再度成為焦點。最新國際護照排名顯示，亞洲國家在旅行自由度方面依然表現亮眼，其中新加坡持續穩居榜首，而台灣護照排名也再度上升。英國顧問公司 Henley & Partners 公布最新 Henley Passport Index。該指數依據各國普通護照持有人可免簽或落地簽進入的目的地數量進行排名，反映全球旅行自由度。排行榜顯示，Singapore 以可免簽進入192個國家與地區再次蟬聯全球第一。排名第二的是 Japan、South Korea 與 United Arab Emirates，三國皆擁有187個免簽目的地。第三名則由 Sweden 拿下，可免簽186個國家與地區。排名第四的共有12個歐洲國家並列，包括 Belgium、Denmark、Finland、France、Germany、Ireland、Italy、Luxembourg、Netherlands、Spain、Switzerland 與 Norway，這些國家護照持有人可免簽前往185個目的地。台灣護照在本次排名中也有所進步。Taiwan 護照可免簽或落地簽前往134個國家與地區，排名升至第31名，創下自2024年以來最佳成績。相比之下，China 護照僅有82個免簽目的地，排名第55名。此外，Hong Kong 護照以174個免簽目的地排名第13，與 Chile 及 Cyprus 並列；Macau 則以141個免簽目的地排名第29。專家指出，護照排名不僅反映旅遊便利性，也間接顯示各國外交關係與國際流動性。