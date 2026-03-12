摩斯漢堡慶祝35周年慶生日快樂！官方表示，今（12）日全台門市「免費送摩斯漢堡（原味）」，相當於現賺70元優惠太大方，領取方法一次整理給大家參考，快衝出門排隊了。漢堡王華堡日套餐73折搶先看。
摩斯：免費送漢堡！現賺70元生日慶優惠 全台門市領取方法
慶祝35歲生日快樂！摩斯漢堡表示，摩斯漢堡生日慶，3月12日當天「免費送摩斯漢堡」！
全台摩斯漢堡各店，將於2026年3月12日10:00AM起發放兌換券，當日10:30AM起、憑專屬兌換券可免費兌換「摩斯漢堡（原味）」乙個。
提醒大家，每店限量35份，數量有限、送完為止；實際活動時間依各店公告準；每人限領一張兌換券、每一張券限兌換乙個；限於同一門市領取兌換券及兌換漢堡，且限當日兌換，逾期恕不受理；本活動恕不提供漢堡客製服務；部分門市未參與此活動、活動詳情請見官網公告。
應援WBC世界棒球經典賽，官方還加碼「
摩斯挺英雄」限時優惠，3月10日至3月17日（桃園機場及部分百貨門市除外）：
◾️早餐「元氣牛肉蛋堡＋大杯摩斯冰紅茶」特價79元（原價90元）
◾️「超級大麥燒肉珍珠堡＋大杯摩斯冰紅茶」特價99元（原價120元）
◾️「抹茶紅豆米派＋大杯摩斯冰紅茶」特價59元（原價85元）。
漢堡王：華堡日套餐73折！3/13開吃
漢堡王迎接每月超值華堡日，3月13日至3月15日，「5吋華堡＋小薯＋中可樂」特價169元（原價231元），相當於現省62元、下殺73折要把握，飲品還可以換同價位其他飲料。
提醒大家，全門市（不適用於兒童樂園、機場內、科技廠內等店；特殊折扣，恕不提供客製。
資料來源：摩斯漢堡、漢堡王
