▲新加坡積極推動永續城市發展和旅遊。圖為萬態雨林悅榕莊（Mandai Rainforest Resort）。（圖／新加坡旅遊局）

▲萬眾期待的F1新加坡大獎賽不僅表演嘉賓陣容令人引頸期待，今年更首度引入衝刺賽賽程，賽道節奏與刺激度全面升級。（圖／美聯社／達志影像）

2026馬年開春，新加坡旅遊局於本月10日舉辦2026年春酒午宴，由新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志先生揭開序幕，以「新駒。創。新局」為主題，分享新加坡在景點娛樂、商務會展及長期旅遊藍圖三大面向的最新動態。此次活動以「新開局」、「新格局」與「新布局」三局並進為核心，展現新加坡持續創新與蓬勃發展的活力，誠摯邀請台灣旅客與業界夥伴攜手同行，共創2026旅遊新局。根據新加坡旅遊局統計，新加坡在2025年全球國際旅客到訪人次達1,690萬，較前年成長2.3%；台灣市場表現尤為亮眼，全年訪新旅客人次達42萬，年增5%，持續展現穩健的成長動能。值得關注的是，台灣旅客的消費結構也正在優化升級，除當地美食消費持續增長外，體驗型旅遊需求同步攀升，反映出台灣旅客對深度旅遊體驗的渴望與追求。娛樂活動方面，新加坡旅遊局近年積極與國際明星合作，2025年攜手Coldplay、BTS Jin、Blackpink Jisoo、XG等巨星打造新加坡主題影音內容；於兩岸三地亦與五月天、蕭敬騰、王鶴棣、趙雅芝共同創作，以生動有趣的視角顛覆大眾對新加坡的既有印象，掀起廣大迴響。近年來，獅城已成為亞洲演唱會經濟的重要核心之一，眾多國際頂尖藝人選擇以此作為巡演首站或唯一演出地點，吸引大批歌迷專程造訪，帶動旅遊與消費雙雙成長。為延續這股熱潮，Live Nation將推出亞洲首座音樂展演空間，進一步鞏固獅城頂級演出目的地的地位，期待匯聚更多國際藝人登台獻唱。這股娛樂盛事的熱潮同樣延燒至賽車界，萬眾期待的F1新加坡大獎賽不僅表演嘉賓陣容令人引頸期待，今年更首度引入衝刺賽賽程，賽道節奏與刺激度全面升級，速度與激情將在濱海灣夜空下徹底引爆。屆時賽道與舞台將共同燃點濱海灣的璀璨夜空。2027年東南亞首座保時捷體驗中心也將於樟宜展覽中心旁落成，設有一條超過2公里長的操控賽道，並配備漂移圈、賽車模擬器、主題展覽及餐飲設施，為旅客與車迷帶來獨一無二的速度體驗。新加坡旅遊局指出，台灣市場在商務旅遊方面同樣表現亮眼，去年年底，亞洲台灣商會第三十三屆聯合總會於新加坡盛大舉辦，吸引眾多業者共襄盛舉，並聚焦醫療產業展開深度論壇交流。與此同時，直銷業者亦確認將於赴新舉辦獎勵旅遊團，充分體現新加坡作為國際商務樞紐的強大吸引力。目前，旅遊局也正著手在市中心打造全新園區，形成「一小時商務生活圈」，讓商務與休閒完美融合，使商務旅遊更加精彩豐富。