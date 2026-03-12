我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王炸姐（如圖）直播到一半頭痛炸裂，疑似急發性腦出血，享年39歲。（圖／翻攝自王炸姐微博）

▲王炸姐（如圖）獨自撫養5歲幼女，長期處於日夜顛倒、勞碌狀態。（圖／翻攝自王炸姐微博）

王炸姐猝死！39歲YouTuber「王炸姐」本月10日直播帶貨，突劇烈頭痛、當場倒地，身旁助理撥打急救電話，怎料搶救不及，享年39歲，王炸姐從發病到過世僅短短10多分鐘，至今死因未明，根據其發病時劇烈頭痛、摸後腦勺等徵兆，中國醫界及粉絲推測疑似為「腦出血（出血性腦中風）」，王炸姐走得突然，獨留下一名5歲女兒，頻繁熬夜與超負荷的勞動可能早已埋下健康隱憂，令人悲傷。王炸姐本月10日開直播販售衣服，當晚她原本開心試穿新款女裝，卻毫無預警神情大變，畫面中可見她面露難受，不斷用雙手揉捏後腦勺區域，更說肩頸陣陣撕裂感，非常不舒服，為緩解疼痛，王炸姐曾短暫離開鏡頭請助理協助按摩，沒想到再次回到座位時，狀況沒好轉，臉色反而變得更加慘白。沒過多久，情況急轉直下，王炸姐在畫面前難掩驚恐，大喊自己撐不住了，「不行了、不行了！朵朵（助理）在不在？快點打120，我要倒下去了！」話剛說完沒幾秒，她便癱軟倒臥在鏡頭外，儘管醫護人員獲報後，以最快速度趕抵現場急救，無奈依然回天乏術，最終無法挽回這條年輕寶貴的生命。令人心酸的是，王炸姐私下是位堅強的單親媽媽，獨自撫養5歲幼女，為了給對方更好的生活，她長期處於日夜顛倒、勞碌狀態，頻繁熬夜加上超時負荷，疑似早讓健康亮紅燈，雖然尚未證實死因，但透過其發病跡象，推測極可能是腦出血，紛紛慟感嘆：「熬夜是健康殺手，賺再多錢也換不回命！」