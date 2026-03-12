好市多（Costco）經常會有新商品試吃活動，讓會員嚐鮮再購入，有一位會員分享，她在賣場試吃到一款麻油猴頭菇湯，相當喜歡，原本只想要單純加熱來喝，後來想到可以做成炊飯，只要把米洗好放進電鍋，再倒入湯包中的湯和料，就能做出超好吃麻油猴頭菇炊飯，簡直是懶人友善料理！還有其他內行網友推薦，可以加麵線、高麗菜等，變成一碗麻油麵線，也超好吃。
賣場試喝就愛上 煮成懶人料理炊飯超香
一位好市多會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，她在賣場試喝到一款「麻油猴頭菇湯」，很喜歡，馬上帶了一盒回家，一盒裡面有2包湯，本來她要打開加熱直接喝，不過他突然想到，自己既然是超愛吃炊飯的人，為什麼不用這款湯來做炊飯，所以她嘗試了一下發現，做法不僅簡單，又超好吃。
首先先把米洗好，放進電鍋中，直接倒入麻油猴頭菇湯，米跟湯的比例大約是1比1.5，因為湯包裡已經有很多料了，所以完全不用再加料，按下煮飯鍵之後，就可以去旁邊滑手機、看影片，做自己的事情等飯煮好。原PO表示，飯煮好打開電鍋的那一刻，真的香到不行，猴頭菇比她想像的還Q，很有嚼勁，推薦給大家電鍋就能搞定的懶人友善料理。
內行分享其他煮法 加麵線、煮火鍋都可以
看到原PO分享麻油猴頭菇炊飯做法後，還有其他內行人也提供自己的吃法，有人先炒一些雞肉，再把整包湯丟下去煮，就很好吃了，也可以加入麵線、高麗菜等一起煮；還有人分享可以加絲瓜一起炒，燜煮熟後，起鍋前加麵線，就可以了。「我自己是買來加麵線、茼蒿、豆腐下去煮，超讚」、「加高麗菜、肉片或煮個麵線超讚」。原PO也表示，這款麻油猴頭菇湯是全素的，每盒售價是389元。
經常在臉書粉專分享食譜的「蒜頭鼻先生的愛夫便當」也表示，這款麻油猴頭菇湯只要退冰加熱，就能當成火鍋湯底來吃，放入愛吃的火鍋料，倒入麻油猴頭菇湯一起煮就完成了，猴頭菇咬下去真的很多汁，湯底也好喝，只要加點米血、豆腐、小松菜，又是滿足的一餐。
資料來源：Costco好市多商品經驗老實說、蒜頭鼻先生的愛夫便當
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位好市多會員在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，她在賣場試喝到一款「麻油猴頭菇湯」，很喜歡，馬上帶了一盒回家，一盒裡面有2包湯，本來她要打開加熱直接喝，不過他突然想到，自己既然是超愛吃炊飯的人，為什麼不用這款湯來做炊飯，所以她嘗試了一下發現，做法不僅簡單，又超好吃。
首先先把米洗好，放進電鍋中，直接倒入麻油猴頭菇湯，米跟湯的比例大約是1比1.5，因為湯包裡已經有很多料了，所以完全不用再加料，按下煮飯鍵之後，就可以去旁邊滑手機、看影片，做自己的事情等飯煮好。原PO表示，飯煮好打開電鍋的那一刻，真的香到不行，猴頭菇比她想像的還Q，很有嚼勁，推薦給大家電鍋就能搞定的懶人友善料理。
看到原PO分享麻油猴頭菇炊飯做法後，還有其他內行人也提供自己的吃法，有人先炒一些雞肉，再把整包湯丟下去煮，就很好吃了，也可以加入麵線、高麗菜等一起煮；還有人分享可以加絲瓜一起炒，燜煮熟後，起鍋前加麵線，就可以了。「我自己是買來加麵線、茼蒿、豆腐下去煮，超讚」、「加高麗菜、肉片或煮個麵線超讚」。原PO也表示，這款麻油猴頭菇湯是全素的，每盒售價是389元。
經常在臉書粉專分享食譜的「蒜頭鼻先生的愛夫便當」也表示，這款麻油猴頭菇湯只要退冰加熱，就能當成火鍋湯底來吃，放入愛吃的火鍋料，倒入麻油猴頭菇湯一起煮就完成了，猴頭菇咬下去真的很多汁，湯底也好喝，只要加點米血、豆腐、小松菜，又是滿足的一餐。