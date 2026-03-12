我是廣告 請繼續往下閱讀

經典賽今（12）日上演義大利對決墨西哥戲碼，此戰成為預賽晉級關鍵戰，只要義大利擊敗墨西哥，就能跟美國攜手晉級複賽，結果本戰義大利隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）化身為「美國隊長」，本場打出三響砲、包辦3分打點，團隊狂敲10安打攻下9分，率隊取得9：1領先。現年28歲的帕斯昆汀諾為義裔美籍球員，在美國維吉尼亞州里奇蒙市長大，2022年在堪薩斯皇家升上大聯盟以來，4年累積70轟，上季有32轟、112分打點成績，本屆經典賽扛下義大利前3戰，合計12打數0安打，本場卻大爆發，單場扛出3轟，幫助義大利一路領先。帕斯昆汀諾2局上打出陽春砲後手感加溫，6局上、8局上都扛出全壘打，單場3轟貢獻，搭配前費城人王牌諾拉（Aaron Nola）主投5局無失分，聯手率領義大利9：1擊敗上屆季軍墨西哥。義大利擊敗墨西哥後，預賽4場全勝，以分組第一晉級，墨西哥2勝2敗，美國昨戰6：8惜敗給義大利，一度陷入淘汰邊緣，本場結束後，才驚險以3勝1敗分組第2晉級。