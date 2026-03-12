我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許毓仁也說，隨台海局勢升溫，台灣亟需強化自我防衛能力，並應重點推動「非對稱嚇阻戰略」，也就是軍事弱勢方透過高科技、低成本武器，進而對軍事強勢方產生威懾。（圖／記者吳翊緁攝影）

台灣「非對稱嚇阻戰略」應盡速到位 期限就在「今天」

「期限就是『今天』」

政府編列1.3兆元是正面訊號 阿奎利諾：不應對軍購預算設限

▲阿奎利諾對於台灣軍事實力進展表達讚許，特別點名其長期合作夥伴、參謀總長梅家樹在短時間內展現的國防成就深表驚艷。（圖／記者吳翊緁攝影）

國際地緣風險攀高，台灣對美軍購編列1.3兆元特別預算，迄今未得到立法院同意。前美國印度洋－太平洋司令部司令約翰．阿奎利諾（John C. Aquilino）、前國民黨立委、美國哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁10日接受專訪均呼籲，立院應支持政院軍購預算。阿奎利諾尤其強調，台灣軍備在時間與金額同等重要，而充實軍事實力期限就是「今天」。台灣位於第一島鏈的中樞，阿奎利諾接受《NOWNEWS》專訪時說，亞洲掌握全球3分之2的經濟運輸，是全球經濟中樞核心，亞太區域不穩定不僅會衝擊區域內國家，更是牽涉到全球貿易、海洋自由及國際法規。而台灣不僅在亞太戰略佔有一席之地，許毓仁補充，台灣更是生產全球最先進的半導體晶片，這使台灣在科技及國際供應鏈中扮演舉足輕重的角色。身為2021年至2024年的美國印太司令部司令，阿奎利諾對於台灣軍事實力進展表達讚許，特別點名其長期合作夥伴、參謀總長梅家樹在短時間內展現的國防成就深表驚艷。舉凡部隊信心水準、能力提升，以及按不同成本所推行的部隊結構及改善計畫都讓阿奎利諾印象深刻，認為台灣人民應慶幸梅家樹在台灣國防實力提升及背後願意提供資源的政治領袖。許毓仁也說，隨台海局勢升溫，台灣亟需強化自我防衛能力，並應重點推動，也就是軍事弱勢方透過高科技、低成本武器，進而對軍事強勢方產生威懾，使其因成本過高放棄進攻意圖。談及台灣國防在於預算及時間上的重要性，阿奎利諾表示，台灣部隊擴充具急迫性，一方面來自美國在《台灣關係法》的支持，另一方面來自確保可以取得所需的訓練及裝備，直言「預算跟時間同等重要。」面對各界頻傳中國將於 2027 年具備武力犯台能力，台灣強化自身國防、構建「非對稱嚇阻」戰力的期限究竟為何？，阿奎利諾說，台灣國防部無論是今天或每一天都有責任保衛台灣人民，如果有人聲稱「沒關係，可以再等等」，那對他而言都是不可接受的答案，因為都無法改變台灣迫切需要防衛能力的事實。阿奎利諾對於台灣政府編列 1.3 兆元預算以滿足國防需求，認為是一件相當令人鼓舞的進展，「這既是傳達正確的訊息，也在做正確的事」，接下來就是立法機關應有效去審議相關預算。他強調，自己向來都是政治中立，站在國防立場就應將政治擺在一旁，尤其當國防部已確定軍方需求時，任何對軍購的延宕或限制，均將對保護台灣人民產生負面影響，認為不對軍購預算設限是最有幫助的。然而，即便兩人認同軍購是跨黨派議題，如今台灣軍購特別預算仍在立法院受阻。國民黨立院黨團5日拍板軍購特別條例的黨團版本，將預算規模定為「3800億+N」，與行政院提出的8年1.3兆元有明顯落差。阿奎利諾以先前擔任美國印太司令部司令角色來看，取得實現軍事任務所需的能力至關重要，相信梅家樹也同樣立場，那麼就更應該無限制給予他所需的資源。最終美國政府對軍購仍須批准，但他相信台灣與美國政府步調相當一致，有意打造一支可與盟友協同作戰的部隊，「我都會告訴所有的盟友，當我們擁有相同的設備，整合和互通會容易得多。」阿奎利諾總結，現在的世界是一個危險的地方，台灣政府願意提高國防開支、保衛這塊土地，是向華府傳達積極態度。許毓仁也表達，國民黨所提出版本將大幅刪減國防預算，以刪減規模及現今國防挑戰複雜度並不可行，強烈呼籲各黨派更務實面對國防預算，在國防具體布署計畫的合理花費，以及有效監督機制間取得平衡，最終讓台灣關鍵保衛實力可以如期到位。許毓仁表示，身為前國民黨立委，呼籲立院應支持保衛台灣，就如美國總統雷根所言的「以實力求和平 」（Peace through strength），在台灣足夠強大以前是沒有談判能力，若擔心中國包圍台灣有一天從演習變成現實，那麼就應該做出更正確的關鍵判斷。