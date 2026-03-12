有「電眼精靈」封號的寫真網紅許玲玲，日前遭前男友向週刊爆料，指控她以每月20萬元的代價，被國民黨籍桃園市議員梁為超包養，引發外界高度關注。對此，國民黨議員詹江村（村長）發文打臉爆料者。詹江村指出，該名爆料的前男友是個假富少，交往期間把許玲玲當搖錢樹，拿走高達2、3百萬元，更在今年2月因盜領女方存款3百萬挨告後挾怨報復，甚至恐嚇揚言要毀掉許玲玲的人生。
假富少真吸血？村長爆：女方金援數百萬
詹江村表示，這位向媒體爆料的前男友是個沒錢的假富少，過去就曾有家暴前科，離婚後才與許玲玲交往，而他真正的工作是擔任小編助理。
詹江村表示，許玲玲過去非常愛這位前男友，甚至希望能共組家庭。交往期間，許玲玲幾乎成了對方的搖錢樹，不僅有高達2、3百萬元的匯款紀錄供其生活花用，私底下更常直接給予現金。
趁機盜領300萬挨告 挾怨捏造包養戲碼
詹江村指出，男方因為擔任小編助理，握有許玲玲的帳號密碼。今年2月11日上午，男方竟盜領許玲玲帳戶內的3百萬元，氣得許玲玲委託律師提告。
詹江村強調，正是因為盜領事件挨告，男方才心生怨恨，抱持著「我得不到，別人也休想得到」的報復心態，向週刊捏造了「每月20萬包養」的故事來抹黑女方。詹江村澄清，許玲玲與梁為超議員實際上是正常交往，根本沒有所謂的包養費。
恐怖情人行徑曝光 摔手機、言語家暴
除了財務糾紛，詹江村也曝光了男方的恐怖情人行徑。他表示，男方交往期間毫不珍惜許玲玲的付出，動輒對她施以言語暴力、摔手機等行為，迫使許玲玲最終心死選擇離開，並已向法院申請家暴保護令中。男方甚至語出威脅，揚言要毀掉女方的人生與未來。
詹江村替許玲玲抱屈，表示她好不容易才脫離渣男的苦海、找到新感情，大眾卻聽信前男友的單方面爆料，將她貼上拜金女的標籤往死裡打。他強調自己手握所有的匯款與對話紀錄，要渣男出來面對。
詹江村臉書全文：
村長爆料，彈無虛發
品質保證，從不翻車
渣男請出來面對
鏡週刊你們被騙了嗎？
到底是假富少還是真渣男
這個沒錢的假富少，多年前就是家暴前科累累，渣男當年的前妻，也是知名網紅，這件事還上過媒體，後來跟前妻離婚。
離婚後真渣男假富少跟許小姐在一起，真正工作也只是一個小編助理。
渣男跟許小姐交往期間，許小姐前後匯款2∼3百萬，供這個假富少生活費用。
假富少真渣男偶爾充當小編助理，所以有許小姐帳號密碼，這個帳號又是約定帳戶，所以這個假富少渣男，在2月11日早上10：36，偷偷的盜領許小姐300萬，許小姐已經報案委由律師提告。
這個渣男前後拿走許小姐5∼6百萬現金，還對許小姐言語恐嚇家暴，家暴保護令申請中。
假富少渣男因為盜領許小姐300萬現金，被律師告心生怨恨，揚言要毀掉許小姐人生的未來！
所以才捏造許小姐被梁為超包養的故事向週刊爆料，事實上許小姐跟梁為超是正常交往，並沒有每個月給20萬包養費用。
反倒是許小姐過去匯款給這位爆料梁為超的渣男假富少，匯款紀錄村長我的手上都有。
我是瘋豹
我是獨孤求告
我是村長詹江村
續
媒體應該還許小姐公道
許小姐並不是一位被包養的人
許小姐過去的前男友，幾乎就是把她當作搖錢樹，許小姐前後匯款給這位前男友，帳上就高達213萬，很多時候都是直接給現金讓前男友花用，都沒有列在帳上。
沒想到這位渣男前男友，還盜領許小姐帳上的300萬台幣，最後許小姐只能選擇委由律師對他提告。
附圖是許小姐前男友自己的訊息內容，許小姐過去非常愛這位前男友，想要跟他生小孩，跟他共組家庭，但是這位前男友並不珍惜，甚至動不動就對許小姐言語暴力，摔手機等，導致許小姐必須申請家暴令。
碰到這樣的渣男，許小姐最後只能選擇離開，選擇跟梁為超議員在一起。
這位渣男前男友，為了報復許小姐這株取之不絕搖錢樹的離開，向媒體爆料，把許小姐說成是被包養的拜金女，一副我得不到，別人也休想得到的心態，想要毀掉許小姐。
當許小姐好不容易脫離苦海的時候，大家並不是祝福許小姐能夠找到真愛，反而是相信渣男前男友的爆料，嗜血鋪天蓋地的將許小姐往死裡打。
媒體記者先生們，是否應該還許小姐一個公道，還她一個公平報導。
附圖：所有匯款給前男友帳號的資料。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
詹江村表示，這位向媒體爆料的前男友是個沒錢的假富少，過去就曾有家暴前科，離婚後才與許玲玲交往，而他真正的工作是擔任小編助理。
詹江村表示，許玲玲過去非常愛這位前男友，甚至希望能共組家庭。交往期間，許玲玲幾乎成了對方的搖錢樹，不僅有高達2、3百萬元的匯款紀錄供其生活花用，私底下更常直接給予現金。
趁機盜領300萬挨告 挾怨捏造包養戲碼
詹江村指出，男方因為擔任小編助理，握有許玲玲的帳號密碼。今年2月11日上午，男方竟盜領許玲玲帳戶內的3百萬元，氣得許玲玲委託律師提告。
詹江村強調，正是因為盜領事件挨告，男方才心生怨恨，抱持著「我得不到，別人也休想得到」的報復心態，向週刊捏造了「每月20萬包養」的故事來抹黑女方。詹江村澄清，許玲玲與梁為超議員實際上是正常交往，根本沒有所謂的包養費。
恐怖情人行徑曝光 摔手機、言語家暴
除了財務糾紛，詹江村也曝光了男方的恐怖情人行徑。他表示，男方交往期間毫不珍惜許玲玲的付出，動輒對她施以言語暴力、摔手機等行為，迫使許玲玲最終心死選擇離開，並已向法院申請家暴保護令中。男方甚至語出威脅，揚言要毀掉女方的人生與未來。
詹江村替許玲玲抱屈，表示她好不容易才脫離渣男的苦海、找到新感情，大眾卻聽信前男友的單方面爆料，將她貼上拜金女的標籤往死裡打。他強調自己手握所有的匯款與對話紀錄，要渣男出來面對。
詹江村臉書全文：
村長爆料，彈無虛發
品質保證，從不翻車
渣男請出來面對
鏡週刊你們被騙了嗎？
到底是假富少還是真渣男
這個沒錢的假富少，多年前就是家暴前科累累，渣男當年的前妻，也是知名網紅，這件事還上過媒體，後來跟前妻離婚。
離婚後真渣男假富少跟許小姐在一起，真正工作也只是一個小編助理。
渣男跟許小姐交往期間，許小姐前後匯款2∼3百萬，供這個假富少生活費用。
假富少真渣男偶爾充當小編助理，所以有許小姐帳號密碼，這個帳號又是約定帳戶，所以這個假富少渣男，在2月11日早上10：36，偷偷的盜領許小姐300萬，許小姐已經報案委由律師提告。
這個渣男前後拿走許小姐5∼6百萬現金，還對許小姐言語恐嚇家暴，家暴保護令申請中。
假富少渣男因為盜領許小姐300萬現金，被律師告心生怨恨，揚言要毀掉許小姐人生的未來！
所以才捏造許小姐被梁為超包養的故事向週刊爆料，事實上許小姐跟梁為超是正常交往，並沒有每個月給20萬包養費用。
反倒是許小姐過去匯款給這位爆料梁為超的渣男假富少，匯款紀錄村長我的手上都有。
我是瘋豹
我是獨孤求告
我是村長詹江村
續
媒體應該還許小姐公道
許小姐並不是一位被包養的人
許小姐過去的前男友，幾乎就是把她當作搖錢樹，許小姐前後匯款給這位前男友，帳上就高達213萬，很多時候都是直接給現金讓前男友花用，都沒有列在帳上。
沒想到這位渣男前男友，還盜領許小姐帳上的300萬台幣，最後許小姐只能選擇委由律師對他提告。
附圖是許小姐前男友自己的訊息內容，許小姐過去非常愛這位前男友，想要跟他生小孩，跟他共組家庭，但是這位前男友並不珍惜，甚至動不動就對許小姐言語暴力，摔手機等，導致許小姐必須申請家暴令。
碰到這樣的渣男，許小姐最後只能選擇離開，選擇跟梁為超議員在一起。
這位渣男前男友，為了報復許小姐這株取之不絕搖錢樹的離開，向媒體爆料，把許小姐說成是被包養的拜金女，一副我得不到，別人也休想得到的心態，想要毀掉許小姐。
當許小姐好不容易脫離苦海的時候，大家並不是祝福許小姐能夠找到真愛，反而是相信渣男前男友的爆料，嗜血鋪天蓋地的將許小姐往死裡打。
媒體記者先生們，是否應該還許小姐一個公道，還她一個公平報導。
附圖：所有匯款給前男友帳號的資料。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。