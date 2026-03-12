我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨立委詹江村出面爆料，許玲玲曾是前男友的提款機，前後被拿走約5、6百萬。（圖／翻攝自詹江村臉書）

有「電眼精靈」封號的寫真網紅許玲玲，日前遭前男友向週刊爆料，指控她以每月20萬元的代價，被國民黨籍桃園市議員梁為超包養，引發外界高度關注。對此，國民黨議員詹江村（村長）發文打臉爆料者。詹江村指出，該名爆料的前男友是個假富少，交往期間把許玲玲當搖錢樹，拿走高達2、3百萬元，更在今年2月因盜領女方存款3百萬挨告後挾怨報復，甚至恐嚇揚言要毀掉許玲玲的人生。詹江村表示，這位向媒體爆料的前男友是個沒錢的假富少，過去就曾有家暴前科，離婚後才與許玲玲交往，而他真正的工作是擔任小編助理。詹江村表示，許玲玲過去非常愛這位前男友，甚至希望能共組家庭。交往期間，許玲玲幾乎成了對方的搖錢樹，不僅有高達2、3百萬元的匯款紀錄供其生活花用，私底下更常直接給予現金。詹江村指出，男方因為擔任小編助理，握有許玲玲的帳號密碼。今年2月11日上午，男方竟盜領許玲玲帳戶內的3百萬元，氣得許玲玲委託律師提告。詹江村強調，正是因為盜領事件挨告，男方才心生怨恨，抱持著「我得不到，別人也休想得到」的報復心態，向週刊捏造了「每月20萬包養」的故事來抹黑女方。詹江村澄清，許玲玲與梁為超議員實際上是正常交往，根本沒有所謂的包養費。除了財務糾紛，詹江村也曝光了男方的恐怖情人行徑。他表示，男方交往期間毫不珍惜許玲玲的付出，動輒對她施以言語暴力、摔手機等行為，迫使許玲玲最終心死選擇離開，並已向法院申請家暴保護令中。男方甚至語出威脅，揚言要毀掉女方的人生與未來。詹江村替許玲玲抱屈，表示她好不容易才脫離渣男的苦海、找到新感情，大眾卻聽信前男友的單方面爆料，將她貼上拜金女的標籤往死裡打。他強調自己手握所有的匯款與對話紀錄，要渣男出來面對。