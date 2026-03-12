我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市萬華區的大江衛生工程有限公司負責人陳世富，涉嫌從長期指示兒子、媳婦，未經許可收取廢油又亂倒水肥，事後偽造清除紀錄表與污水處理廠公文詐領費用，，台北地檢署今日偵查終結，以《刑法》詐欺取財、違反《廢棄物清理法》等罪嫌起訴，對陳世富、陳世富的兒子陳彥彰，並對大江公司科以300萬元以上罰金。北檢調查，陳世富是大江公司和第一衛生工程行的實際負責人，陳彥彰則是第一工程行的登記負責人；大江公司雖取得台北市環保局核發的「丙級廢棄物清除許可證」，僅獲准清除水肥與糞尿，而且2020年9月已被北市環保局廢止許可，第一工程行2020年10月起取得水肥糞尿等廢棄物清理許可，2025年7月之後才取得廢油混合物的清理許可。檢方查出，陳世富以大江公司的名義，與簽約處理水肥清除業務，總共抽取卻隨便亂扔，還陳世富也用類似手法瞞過等事業單位，收取廢油混合物後抽出油水倒進排水溝，剩餘殘渣裝袋丟垃圾車，水肥則是任意棄置，事後再偽造迪化廠相關公文，明志科大也是陳世富的客戶之一，他和兒子違法清除、棄置校內廢棄物，，殘渣丟垃圾車，並將水肥亂丟或送往迪化廠處理。檢察官指出，陳世富等3人涉犯行使偽造公文書、行使業務登載不實文書、三人以上共犯詐欺取財，應從一重以詐欺罪論處；3名被告還涉犯「未依規定領有廢棄物處理文件從事廢棄物清除罪」，詐欺及違反廢棄物清理法2罪的犯意各別、行為不同，請法院分論併罰。