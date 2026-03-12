我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿奎利諾（圖左）也提到，無論是俄烏戰爭或是正在進行的中東戰爭，都顯示無人機、無人船改變戰場的能力。（圖／記者吳翊緁攝影）

單靠台灣難解 美參議員已為台灣海纜韌性提法案

台灣頻頻遭到中國灰色地帶作戰影響，包括假訊息攻擊，以及海底電纜遭切斷。前立委、現任哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁10日表示，台灣持續面對「灰色地帶作戰」，除了要提升自身防衛能力，也必須與盟友攜手合作，如透過美國政府提出《台灣海底電纜韌性法案》，或是發起籌組亞太地區的海纜管理聯盟。許毓仁接受《NOWNEWS》專訪表示，台灣持續面臨來自中國的灰色地帶作戰威脅，迄今也很難掌握到抵抗的界線，「這些舉動持續對台施壓，測試我們的能耐，」更直接威脅台灣人民的安全。談到美國如何協助台灣抵抗灰色地帶作戰？許毓仁表示，台灣須擁有全新國防思維，包括領空區域拒止、海防，以及數位防禦，認為台灣軍購應從「美國願意賣給我們，我們就買什麼」的短期心態，改為長期國防計畫框架，包括發展無人載具系統等，打造不對稱戰力。同樣接受訪問的前美國印度洋－太平洋司令部司令約翰．阿奎利諾（John C. Aquilino）也提到，無論是俄烏戰爭或是正在進行的中東戰爭，都顯示無人機、無人船改變戰場的能力。如今台灣國防部正在設法取得及發展相關技術，他表示，若再加上人工智慧，將會有機會改變戰場局勢；美國不僅僅協助台灣在無人載具領域取得優勢，更是全方面實力的提升。其次，許毓仁說，台灣應延續參與美國與盟友軍事合作及訓練計畫，並且確立更多國防緊急項目快速通道，以便在緊急情況發生時，讓台灣擁有能力和條件來防衛自己。許毓仁3日出席美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.–China Economic and Security Review Commission）所舉行「美中水下競逐」聽證會，提及光纖電纜是現代全球經濟的脊樑，身為半導體重鎮的台灣，近年海纜切斷事件頻傳，預估每天損失5500萬美元（約新台幣17.4億元）。他受訪表示，當時自己提出多項建議，包括通過《台灣海底電纜韌性倡議法案》、資助印太海底電纜監測網路、投資電纜修復能力、更新國際法律框架等。如今《台灣海底電纜韌性法案》已由挺台派小組的共和黨參議員匡希恆（John Curtis）提出，應該有機會通過，也顯示美國政府對該議題重視程度；而現今的《保護海底電訊電纜公約》是在1884年發布，無論傳輸資料量及重要程度都遠遠不足，他認為公約應該再提出修正。考量到破壞海纜的商船與漁船具有複雜的國籍註冊問題，他建議應成立跨國組織統一規範，提到北約（NATO）已成立跨國海纜聯盟，但其範圍主要侷限於波羅的海。針對太平洋地區的現況，他坦言，儘管中日韓目前有海底地圖的合作計畫，但受限於中國的參與，台灣幾乎無法加入，故建議應由美國帶頭建立新聯盟。最後，許毓仁認為，台灣海巡必須加強巡邏，在海纜關鍵廊道與盟友進行共同巡邏，也應避免台灣海纜接收站過度集中在北部及南部，造成風險；台灣也應在未來3年內應採購或建構海纜修復技術，如中華電信可以扮演對應角色。