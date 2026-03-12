我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市楠梓一名陳姓女子去年4月間，因未等垃圾車停妥便貿然投擲垃圾，導致隨車清潔隊員大腿挫傷，儘管陳女辯稱，丟的是家用垃圾，且沒有打到清潔員，但卻被監視器打臉，近日橋頭地院依過失傷害罪判處陳女拘役15日，可易科罰金1萬5000元。檢警調查，2025年4月10日晚間6時50分許，當時高雄市政府環保局的垃圾車，正行經楠梓區一處巷弄執行清運作業，車後方右側車斗站有一名穿著反光背心的清潔隊員，隨車準備前往指定地點收運。儘管清潔隊已多次宣導「車停妥才投遞」的安全準則，但當垃圾車仍在移動時，在現場等待的陳姓女子，便急於將手中的垃圾包擲向車斗。由於丟擲的角度與力道出現偏差，這包垃圾並未如預期進入車斗，而是直接重重地擦撞到清潔隊員的左側大腿，隊員隨即轉頭並向陳女反應「你等一下，好嗎」，事後經就醫診斷，確認受有左側大腿挫傷。對此，陳女雖然坦承有丟擲垃圾的動作，但強調「我丟的垃圾沒有打到清潔員」，她辯稱自己丟擲的僅是普通家用垃圾，認為其重量並不重，且清潔隊員當時身穿長褲，即使發生碰撞也不至於造成受傷。不過，法官在勘驗現場監視器畫面後發現，影像清楚捕捉到，陳女右手擺動45度角，身體重心順勢旋轉，將手中該包垃圾以拋物線飛向清潔隊員的腰際處，然後朝下墜落至左大腿處，接著清潔隊員的工作圍裙有稍微晃動，最後垃圾才落入車斗。法官認為，陳女僅為圖一己之便，在垃圾車尚未停妥前便疏於注意、貿然朝行進中的車輛丟擲垃圾，此舉不僅導致隨車人員受傷，更可能造成人員重心不穩摔落車外，甚至引發嚴重的交通事故，行為確實不妥，最終依過失傷害罪判處陳女拘役15日，准予易科罰金15000元，全案仍可上訴。