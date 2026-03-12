被封為「被紀念品耽誤的育樂公司」大魯閣（1432）2026股東會紀念品出爐！今年神級大禮包總價值最高上看5,000元！不僅紀念品吸睛，公司業績更是大躍進，每股純益（EPS）飆升至6.03元創歷史新高，將配發2元現金股利，為睽違五年再度配息。想領大魯閣股東紀念品5,000元大禮包，要注意最後買進日是3月25日。大魯閣股票稍早已漲停。
花不到20元賺4千！零股爽領超狂大禮包
這次的大魯閣大禮包究竟多香？根據大魯閣實業公告，股東只要下載官方APP，就能領取800元消費抵用券、8張「每月玩樂買1送1券」 ，還加碼送價值550元的打擊場一年期會員 。若以11日收盤價19.15元換算，投資人只要花「不到20元」買進1股（零股），就能抱走總價值破4,000元的神級回饋！若持有1,000股以上的股東 ，還能再多拿1,000元抵用券 ，最高等同現賺5,000元，吃喝玩樂全包辦。
想上車看準這天！「3/25」最後買進日必記
想要順利領取這份超人氣的股東會紀念品，看準最後買進日絕對是關鍵！官方公告明確指出，投資人必須「於115年3月25日前（含3/25）持有本公司股票」才符合領取資格 。最讓小資族興奮的是，只要擁有1股就能享有這項高CP值福利 ，預計將再度掀起一波零股搶買熱潮。紀念品將於5月20日起開放線上領取 ，使用期限自6月1日一路到隔年1月31日 ，給足股東滿滿誠意。
狂抽日本來回機票！海內外版圖大爆發
除了發放超值的股東會紀念品，為延續棒球熱潮，大魯閣更加碼月月抽「台灣虎航指定日本航點來回機票」與動滋幣。這不僅是給股民的專屬回饋，也呼應了公司今年進軍日本市場的野心。目前其在美國已成功開出三家棒球主題運動娛樂中心，今年更預計拓展德州新店與日本關東據點，國內外雙引擎發動，讓這波「顧客即股東」的生態圈持續擴大。
資料來源：大魯閣實業
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
