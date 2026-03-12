我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前總統蔡英文的網路留言再被做成迷因梗圖。（圖／取自蔡英文Threads）

前總統蔡英文近期活躍於社群平台，常和網友互動，引大批英粉陶醉，而她昨（11）日預告，下週將到東吳大學演講，並詢問網友「有什麼問題想問我嗎？」，吸引大批粉絲留下近4千則留言，讓她也大驚：「你們不要這麽容易興奮，問我一點認真的題目？」蔡英文近期常在Threads上分享生活、和網友互動，不少英粉喊話希望她再出來選總統，而她昨也預告3月19日將到她曾經任教的東吳大學跟同學們互動，大家有沒有想聽的主題？還是有什麼問題想問她的嗎？只是問個問題，就狂吸11萬個愛心。底下網友留言提到：「想聽小英總統如何在台灣很逆境的時候找到利基」、「想看妳的螢幕使用時間」、「您覺得台灣人可以怎麼向世界說自己的故事？」、「70歲的三度就業預期與展望？」、「颱風怎麼控制的？」、「已婚女性墮胎需配偶同意這件事情，有什麼改進的希望嗎？」、「請問您皮克敏好友代碼？」等，不到15個小時已共有近4千則留言。大概是被網友的熱情嚇到，蔡英文也隨即回應：「你們不要像易燃物一樣，這麼容易點燃、容易興奮，問我一點認真的題目？」但這句話也再次被做成迷因梗圖。