國票金控今（2026）年將進行董事改選，旺旺集團、耐斯集團及公股3方勢力角力，而國票金11日董事會也已通過盈餘分配分派案，每股擬配發0.5元現金股息、0.089元股票股利，合計配發股利0.589元，若不考慮股票股利，以0.5元現金股息，以當日收盤價16.25元收盤價計算，股息殖利率約3%。同時，國票金今年董事改選席次也從13席拉高至15席，經營權大戰更加激烈，甚至泛公股、旺旺陣營，已先為提高股東會紀念品價值採購金額槓上，最後以出席董事過半數同意表決通過。國票金去年稅後淨利22.96億元，每股稅後盈餘0.63元，11日董事會決議通過每股配發0.5元現金股息、0.089元股票股利，合計配發股利0.589元，盈餘配發率達93%。同時，國票金也已公布今年2月自結稅後淨利為2.06億元，年增率22.6%，月減率57.6%，累計1至2月稅後淨利6.9億元，年成長率113.7%，EPS 0.19元，2月底每股淨值為12.97元。國票金表示，受美國聯準會於去年全年降息3碼影響，外幣RP成本下跌，外幣債券養券為正貢獻，年初並實現部份債券資本利得。另股市上漲證券市場日均量較去年同期高，股權投資及自營業務獲利較去年增加，115年1-2月子公司國際票券及國票證券整體獲利分別較去年同期增加79.56%及274.98%。子公司國票創投因持股評價利益較去年同期減少及轉投資大陸國旺租賃虧損，整體獲利較去年同期減少47.34%。此外，國票金也確定於今年5月29日召開股東會，並進行董事改選，11日董事會也決議通過主要議案暨受理股東提案、提名事宜，董事席次由13席提高至15席，包括5席獨立董事 ，並自3月27日提名作業開始，4月7日為截止日，5月22日委託書最後送達日，5月29日召開股東常會，市場傳出泛公股掌握22%股權，雖未過半，若能結合其他勢力，有機會搶下最多董事席次。不過，國票金泛公股派與另一大股東旺旺派不僅對董事席次分配意見不同，11日董事會上也因股東會紀念品槓上，獨立董事饒世湛持保留意見，另一獨立董事陳淑娟則棄權，最後投票以8比5同意，股東會紀念品改為300元以下。根據國票金重訊公告，2位獨立董事持保留意見及棄權，主要考量到國票金控的經濟規模及營收狀況，與金控同業有相當程度的落差，且過往的股東會紀念品價值多年維持在新台幣50元，不宜過度調高紀念品價值。不過，支持為鼓勵小股東們對董事席次調整增加後，對新董事架構組織及管理團隊新氣象的正面期待，可微幅調整，因此保留意見。此外，國票金董事會也通過參與認購樂天銀行增資案，總金額為13.61億元，資金來源由子公司盈餘分配上繳，認購後國票金持有樂天銀行股份仍維持49%。