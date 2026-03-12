我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀因具備中國籍配偶身分，2月初就職上任以來，就屢遭民進黨質疑立委資格，內政部與陸委會並點名立法院，要求依《國籍法》將李貞秀停職。對此，李貞秀今（12）日痛批賴清德政府曲解憲法，民進黨政府展開各種打壓，但他們知道在法律上站不住腳，時間是最好的照妖鏡，選民都看在眼裡。李貞秀今日接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時表示，朝野昨天針對「李貞秀立法委員身分認定」協商未達共識，但立法院長韓國瑜裁示，應尊重李貞秀立委身分及職權行使，李貞秀感謝韓國瑜的高度，希望行政單位不要再鬧了，但也無奈表示，應該還是會鬧下去。對此，李貞秀指出，賴政府和民進黨對她各種的打壓，但中華民國憲法就在那裡，中配只適用兩岸人民關係條例。她要請民進黨的行政官員記得，你們的薪水是來自中華民國國民繳的稅，所以你要當全民的政府行政機關，而不是幫民進黨去擦脂抹粉，一定要把陸配打成外國人。李貞秀續指，如果沒有求學時期隨著母親從大陸來台的孫立方將軍，大家也不會知道，原來民進黨如此雙標。蔡英文時期陸配從政沒有任何問題，南投縣議員史雪燕就任到卸任都沒有任何國安問題，今天到賴清德開始完全曲解憲法，「蔡規賴不隨」，民眾也在看，時間是最好的照妖鏡，選民會記住啦！李貞秀直言，賴政府真的很會選舉、很會打爛仗，但政策要推動是要紮紮實實來做事，就像柯文哲講的，執行力最重要，否則你喊一堆空話，包括說他們的社會住宅政策跳票，大罷免大失敗就是台灣人民學到了，不會再被民進黨的抗中保台帶著跑了，他們想打這一套已經沒有用了。針對民眾黨前主席柯文哲搬出黨內民調，過半不支持中配立委，甚至向賴總統喊話：你出來明白講，我就把她換掉，李貞秀幫柯文哲緩頰，其實他真的很善良，自曝之前會面，柯文哲展現出來的真性情，談到中配辛苦遭遇還講到哽咽，希望外界不要見縫插針。李貞秀強調，新移民來到台灣其實內心都很強大 ，雖然是少數不等於弱勢，她只想要求平權就好，不要說你去被欺負被當二等公民，這是絕對不可以的。她的底線就是要守護這一群人不能被當二等公民，該有的正常的國民權益不要被侵犯。