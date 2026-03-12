台灣buffet競爭激烈，各家都推出各式高檔餐點吸引顧客，島語、旭集和饗饗等人氣極高，其中島語還擁有「台灣最強buffet」美名。但近日有民眾表示，意外發現一間隱藏buffet，也就是位於高雄日航酒店2樓的「SERENA全日餐廳」，餐點主打精緻化，不論日式、西式和港式餐點皆有，甜點區更是驚為天人，被稱讚水準是南台灣最強，且若是早餐時段，一人最便宜不到1千元就能爽吃，被大讚CP值高。
不是島語、旭集！台灣人改瘋隱藏buffet：好吃又漂亮
有女網友近日在Threads發文，貼出一系列精緻又可愛的甜點，每款造型創意滿分，不只有貓咪與蝴蝶結麵包，還有新年舞龍舞獅造型甜品，緊接著公布用餐地點是在高雄日航酒店的「SERENA全日餐廳」，大讚是目前見過最厲害的buffet甜點，「全部都太漂亮太夢幻，很難讓人相信這不是甜點店」。
貼文曝光後，瞬間引來老饕狂流口水，留言推薦「日航的甜點真的超級推，好吃又漂亮」、「以吃到飽來說這甜點好精緻」、「日航飯店的甜點真的是我吃過最精緻的，大勝南台灣各星級酒店」、「日航早餐也是超棒，我跟朋友吃了兩個小時」、「日航buffet的甜點真的是第一名，好看又好吃，已經到樣樣不踩雷點程度」。
被甜點耽誤的buffet餐廳！SERENA全日餐廳開幕就爆紅
據了解，buffet餐廳「SERENA全日餐廳」位於高雄日航酒店2樓，其於2024年底正式開幕，經營1年多就在網路上累積好口碑，是不少老饕推薦的自助餐吃到飽，就連平日都會大客滿。SERENA全日餐廳從裝潢到美食都十分精緻，裝潢以沉穩茶褐色搭配熱帶綠植，呈現溫暖的用餐環境，還有大片落地窗可以欣賞美景。
除了日系裝潢備受好評以外，SERENA全日餐廳美食部分更出色，餐廳提供多樣化的各式餐點，包括排餐、熟食、日式料理、海鮮生魚片、壽喜燒和港點，以及手作麵包以及超強甜點，其中「甜點區」最受顧客們好評，每款外型十分亮眼。
據悉，SERENA全日餐廳甜點都是主廚以高標準手工製作，有時還會搭配主題節日如聖誕節推出新款，擅長利用淋面技法設計精緻外型，超高水準已經超出buffet規格，完全就是甜品專門店。
SERENA全日餐廳最低免1千元！價格一次看
值得一提的是，「SERENA全日餐廳」雖然看似高級，但實際價格比起旭集、島語等buffet還算便宜。實際查詢官網，早餐時段最便宜，成人及滿12歲以上兒童包含10%服務費，只要968元，一人不到1000元；平日午、晚餐一人則要1180元+10%、假日午、晚餐則要1380元+10%。
📍早餐（06:30～10:00，最後供餐10：00）
◼︎ 成人及滿12歲以上兒童：新台幣880元+10%
◼︎ 6~11歲：新台幣440元+10%。
◼︎ 5歲以下：免費。
📍午餐（11:30～15:00，最後供餐14：00）
◼︎ 平日：新台幣1180元+10%／假日：新台幣1380元+10%
◼︎ 6-11歲孩童半價，未滿6歲孩童免費。
📍晚餐（18:00～22:00，最後供餐21：00）
◼︎ 平日：新台幣1180元+10%／假日：新台幣1380元+10%
◼︎ 6-11歲孩童半價，未滿6歲孩童免費。
SERENA全日餐廳評價曝光！唯一敗筆是它
SERENA全日餐廳開幕僅1年，就在Google評論上累積941則評論，平均評分數高達4.4顆星高分，多數顧客稱讚美食與服務完美，「整體CP值很高，店員從頭到尾臉上都帶著笑容」、「餐廳氣氛不錯，環境乾淨，在這用餐很舒服，不會太吵雜」、「品項不多，但勝在精緻好吃」。
不過也有人提不同看法，認為SERENA全日餐廳因專注精緻路線，品項比起其他自助餐少，對於講求多樣化的老饕來說，可能會稍嫌失望，「日航就是主攻甜點的，其他還好」、「餐點種類算少，嚐鮮可以，畢竟價格兩人花了三千多」。只能說個人觀點有所不同，是否值得回訪與否還是看每個人口味。
資料來源：高雄日航酒店SERENA全日餐廳
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友近日在Threads發文，貼出一系列精緻又可愛的甜點，每款造型創意滿分，不只有貓咪與蝴蝶結麵包，還有新年舞龍舞獅造型甜品，緊接著公布用餐地點是在高雄日航酒店的「SERENA全日餐廳」，大讚是目前見過最厲害的buffet甜點，「全部都太漂亮太夢幻，很難讓人相信這不是甜點店」。
被甜點耽誤的buffet餐廳！SERENA全日餐廳開幕就爆紅
據了解，buffet餐廳「SERENA全日餐廳」位於高雄日航酒店2樓，其於2024年底正式開幕，經營1年多就在網路上累積好口碑，是不少老饕推薦的自助餐吃到飽，就連平日都會大客滿。SERENA全日餐廳從裝潢到美食都十分精緻，裝潢以沉穩茶褐色搭配熱帶綠植，呈現溫暖的用餐環境，還有大片落地窗可以欣賞美景。
據悉，SERENA全日餐廳甜點都是主廚以高標準手工製作，有時還會搭配主題節日如聖誕節推出新款，擅長利用淋面技法設計精緻外型，超高水準已經超出buffet規格，完全就是甜品專門店。
值得一提的是，「SERENA全日餐廳」雖然看似高級，但實際價格比起旭集、島語等buffet還算便宜。實際查詢官網，早餐時段最便宜，成人及滿12歲以上兒童包含10%服務費，只要968元，一人不到1000元；平日午、晚餐一人則要1180元+10%、假日午、晚餐則要1380元+10%。
📍早餐（06:30～10:00，最後供餐10：00）
◼︎ 成人及滿12歲以上兒童：新台幣880元+10%
◼︎ 6~11歲：新台幣440元+10%。
◼︎ 5歲以下：免費。
📍午餐（11:30～15:00，最後供餐14：00）
◼︎ 平日：新台幣1180元+10%／假日：新台幣1380元+10%
◼︎ 6-11歲孩童半價，未滿6歲孩童免費。
📍晚餐（18:00～22:00，最後供餐21：00）
◼︎ 平日：新台幣1180元+10%／假日：新台幣1380元+10%
◼︎ 6-11歲孩童半價，未滿6歲孩童免費。
SERENA全日餐廳開幕僅1年，就在Google評論上累積941則評論，平均評分數高達4.4顆星高分，多數顧客稱讚美食與服務完美，「整體CP值很高，店員從頭到尾臉上都帶著笑容」、「餐廳氣氛不錯，環境乾淨，在這用餐很舒服，不會太吵雜」、「品項不多，但勝在精緻好吃」。
不過也有人提不同看法，認為SERENA全日餐廳因專注精緻路線，品項比起其他自助餐少，對於講求多樣化的老饕來說，可能會稍嫌失望，「日航就是主攻甜點的，其他還好」、「餐點種類算少，嚐鮮可以，畢竟價格兩人花了三千多」。只能說個人觀點有所不同，是否值得回訪與否還是看每個人口味。