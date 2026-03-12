我是廣告 請繼續往下閱讀

不是島語、旭集！台灣人改瘋隱藏buffet：好吃又漂亮

每款造型創意滿分，不只有貓咪與蝴蝶結麵包，還有新年舞龍舞獅造型甜品，緊接著公布用餐地點是在高雄日航酒店的「SERENA全日餐廳」，大讚是目前見過最厲害的buffet甜點

▲近日有民眾前往高雄日航酒店「SERENA全日餐廳」用餐，意外被精緻甜點給驚艷。（圖／記者葉盛耀攝）

「日航飯店的甜點真的是我吃過最精緻的，大勝南台灣各星級酒店」

「日航buffet的甜點真的是第一名，好看又好吃，已經到樣樣不踩雷點程度」

被甜點耽誤的buffet餐廳！SERENA全日餐廳開幕就爆紅

▲SERENA全日餐廳有著Buffet裡常見的生魚片，種類相當多且新鮮。（圖／記者葉盛耀攝）

SERENA全日餐廳甜點都是主廚以高標準手工製作，有時還會搭配主題節日如聖誕節推出新款，擅長利用淋面技法設計精緻外型，超高水準已經超出buffet規格，完全就是甜品專門店。

▲高雄日航酒店吃到飽餐廳「SERENA全日餐廳」累積許多好評，其中甜點主打精緻路線，被民眾稱讚是被甜點耽誤的buffet！（圖／記者葉盛耀攝）

SERENA全日餐廳最低免1千元！價格一次看

📍早餐（06:30～10:00，最後供餐10：00）

📍午餐（11:30～15:00，最後供餐14：00）

📍晚餐（18:00～22:00，最後供餐21：00）

▲「SERENA全日餐廳」早餐時段最便宜，成人及滿12歲以上兒童包含10%服務費，只要968元，一人不到1000元。（圖／高雄日航酒店官網）

