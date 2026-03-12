我是廣告 請繼續往下閱讀

▲可可酒精新片拍攝的帳單日期為2023年，引發網友抨擊。（圖／翻攝自可可酒精YouTube）

可可酒精新片造假騙流量！遭網抓包道歉

▲▼可可酒精針對造假「新片」道歉，坦承想取得更多流量，未來會多加注意。（圖／翻攝自可可酒精YouTube）

可可酒精翻車！團體YouTuber「可可酒精」由「可可」及其妹妹「可妹」組成，頻道擁有超過50萬人訂閱，多以日本開箱、旅遊、生活趣聞等類型為影片主題，怎料上月25日分享東京9天8夜自由行過程，卻遭粉絲抓包影片內容是2024年所拍攝，可可酒精更並未於標題及內文說明時間序問題，引發網上出征，直至昨（11）日她們才道歉，「用了2026年的標題，想要影片增加多點流量，造成了大家的困擾，未來會多加注意。」可可酒精上月25日上傳一支於日本東京遊玩的影片，過程大嗑美食、逛街購物，2人有說有笑、歡樂無比，沒想到其中一幕拍到餐廳帳單，日期上竟呈現2024年3月10日，但可可酒精在影片標題卻標示為2026年，時序明顯與現今不符，引發網友抨擊：「2024的旅遊內容騙說2026，為了流量說謊」、「這根本不是近期拍的影片，影片裡有店家都歇業了。」面對爭議，可可酒精直到昨日更新影片標題，並於留言區澄清道歉，「真的很抱歉！當初這部影片製作時，片師製作的時間超越了規劃，不知不覺成為了2年前的影片，並且為了符合製作成本，用了2026年的標題想為影片增加多點流量，造成大家困擾，也沒有注意到原來有超好吃的餐廳已經結束營業。」強調謝謝各方指教，未來會更加注意，希望平息輿論。