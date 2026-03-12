我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現場畫面曝光，不少網友看了直呼：「有點扯！」（圖／警方提供）

新北市板橋區三民路二段正隆巷10日上午9時13分許發生一起小客車撞行人事故，一輛黑色小客車準備左準時，疑似未注意到前方一名撐著雨傘過馬路的男子，直直向前衝撞後停下。男子被撞後腳步不穩險些跌倒在地，而後雙方直接離開現場。畫面被上傳到網路上，瞬間引發熱議。從監視器畫面中可見，當時這名撐著雨傘的男子於板橋區三民路二段186巷步行過斑馬線，怎料，後方一輛欲左轉往三民路二段正隆巷的小客車，竟直接撞上男子，男子站不穩往後踉蹌了幾步後看了小客車一眼便離開現場，至於肇事的小客車也並未下車查看，直接駛離。畫面曝光後，不少網友紛紛留言表示，「一人一車好像都沒發生事情一樣就這樣走了？」、「腳痛部：又沒死人叫什麼叫」、「被撞的行人走路行為看起來像是身障人士，可能當下也不知道應該做什麼樣的反應，重點是開車駕駛就這樣駛離，有點扯」。對此，轄區海山分局表示，尚未接獲民眾報案，員警事後檢視行車紀錄器影像及路口監視器影像，發現該小客車駕駛行近行人穿越道，未停讓行人先行通過，依違反道路交通管理處罰條例第44條第2項職權舉發，處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。