我是廣告 請繼續往下閱讀

曾經營北市知名「泰鼎泰式餐廳」、被外界稱為「獨臂刀王」的郭姓主廚，近年卻因欠稅問題遭行政執行機關盯上。郭男在桃園開設餐廳期間積欠營業稅、所得稅與罰鍰共286萬餘元，長年拒不繳納，甚至被查出多次提領帳戶資金、刻意停用銀行帳戶製造「無收入」假象。行政執行署桃園分署調查後認定他刻意隱匿財產、拒絕履行義務，最終向桃園地方法院聲請管收並獲准。桃園分署指出，郭男於2014年10月至2019年8月間，在桃園市中壢區經營泰式餐廳，期間積欠多筆營業稅及營利事業所得稅未繳。經財政部北區國稅局中壢稽徵所核定應納稅額、滯納金並裁處罰鍰後，總金額達286萬餘元。案件移送行政執行後，郭男僅繳納6萬餘元，剩餘欠款長期未清償。行政執行官進一步追查發現，郭男除了在中壢開店，也曾在台北市松山區經營泰式料理餐廳，主打平價路線，網路評價不錯，訂位相當熱門。調查資料顯示，該餐廳2019年至2024年間累計銷貨金額高達1億526萬餘元，營業規模並不小。然而在欠稅調查過程中，郭男卻被查出多次從帳戶提領大筆現金，甚至透過妻子保管餐廳營收現金的方式處理資金。更在2019年之後陸續收到補稅通知後，乾脆完全停止使用銀行帳戶，試圖營造沒有收入的情況，以規避執行。面對行政執行官訊問，郭男仍堅稱餐廳經營不佳，表示店門口曾因道路施工，加上整體景氣不佳，導致餐廳負債累累，因此無力清償欠稅。不過對於餐廳實際營收金流去向，郭男始終未能提出具體說明。由於郭男拒絕配合交代資金流向，也未提出任何具體清償計畫，行政執行官認定其具履行能力卻故意不履行，且有隱匿或處分應供強制執行財產情形，因此依法向桃園地方法院聲請管收。法官審理後認為符合相關要件，並認定確有必要性，當庭裁定准予管收。行政執行署桃園分署也再次呼籲，若義務人明明具有履行能力卻故意不履行，或刻意隱匿、處分財產以規避執行，執行機關將依法嚴格執法，必要時不排除採取拘提或管收等強制措施，提醒民眾切勿心存僥倖，以免得不償失。