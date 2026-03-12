我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰稱自費自松指部搭包機赴日看經典賽，引起在野黨攻擊，其中，居中牽線的前駐日代表謝長廷替卓榮泰抱不平，並稱質疑者已經知道是卓院長私人自費包機，所以才不敢承諾如錯誤願付出什麼代價，讓院長一刀斃命。對此，民進黨立委鍾佳濱今（12）日批評，偏偏就是有扯後腿的在野黨，中共不開心時，在野黨竟然跳出來先幫其講話、叫屈，相信民眾都看在眼裡。對於謝長廷替在臉書發文，談到包機一事，鍾佳濱受訪時表示，謝大使在1994年擔任立委，當時的總統李登輝，打著「度假外交」的旗號訪問，讓地主國不為難、讓中共抗議無門，這是度假外交的濫觴。鍾佳濱提到，相信很多國民黨的委員，當年身為媒體，應該對這段歷史不陌生，且當年的中央社也白紙黑字地說明，這是李總統的「度假外交」，在那當時，沒人要求李總統出示買機票的收據，因為國人都了解台灣的外交處境艱困。鍾佳濱說，卓揆能透過看棒球方式，成功地踏上日本的領域、進入了會場，日方也表達說，這是其「私人行程」，因此，中共的抗議無效；他直言，應該要如台韓大戰破紀錄創舉一樣感到開心，偏偏就是有扯後腿的在野黨，硬要行政院院長表達說這是「公務」、這是「官方」，一旦脫口說出了公務或官方，中國中共就有理由做文章，有理由去質疑日本政府、日本的外務省，為什麼讓中華民國的政府官員以公務之名進入日本國門？鍾佳濱呼籲，希望民眾要很清楚，當中共不開心時，在野黨竟然跳出來先幫其講話、叫屈，「這個民眾看在眼裡，大家都知道誰在支持台灣，誰是Team Taiwan」。對於立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君安排今前往松指部考察。鍾佳濱表示，松指部在松山機場，是軍民兩用的機場，包含民航機、行政專機、運輸機，外界質疑誰能使用松指部，但除了軍事使用外，只要經過民航局核定就可以，過去包含鴻海集團創辦人郭台銘私人噴射機也使用過松指部。