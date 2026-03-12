台灣虎航（6757）今年將首次推出股東專屬優惠，只要在3月25日前持有1股的股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送股東會紀念品，自動發送800元tigerpoints回饋金至會員帳戶中。旅遊達人推薦回饋金可用來加買機上餐，而因為只要1股就能領到，門檻低；再加上回饋金是直接匯入帳戶中，不像一般實體紀念品須本人辛苦到現場排隊領取，因此也被網友讚爆相當便利。
台灣虎航此次採用數位回饋金的方式發放股東紀念品，多位專家們提到，此舉可以將股東、會員與旅客三種身分整合在一起，算是聰明之舉。因為想要領取2026年台灣虎航股東會紀念品「800元機票回饋金」，首先必須符合股東資格。根據公司公告，只要在2026年3月25日（含）以前持有至少1股台灣虎航股票，即可取得領取資格，因此即使是零股股東也能參與，不必持有整張股票，可說領取門檻低。
想拿800元回饋金！先完成股東身分認證、帳號綁定
不過股東們要記得，領取前要先登入或註冊台灣虎航官方的tigerclub會員系統，並完成股東身分認證與帳號綁定，系統才會自動發送800元「tigerpoints回饋金」至會員帳戶中。而2026年台灣虎航股東會預計將於5月28日召開。
回饋金800元怎麼用？專家推薦：買機上餐
至於tigerpoints回饋金800元可以怎麼用？包含加購託運行李、選位等附加服務都可以抵用，實際使用方式與一般會員點數相同。
旅遊達人「蓋瑞哥」在臉書粉專「蓋瑞哥機票獵人」貼文提到，他個人應該會將此筆800元拿來買去程、回程各一份機上餐，虎航的機上餐點較受歡迎的包含台灣鹹酥雞、懷舊排骨飯、油蔥雞肉飯等，每份正好約莫台幣400元上下。
另外，《NOWNEWS》記者個人則建議也拿來加購行李托運服務，目前15公斤網上預購價為850元，出國難免會想採買生活用品、伴手禮，正巧可以在回程加買服務抵用掉。
星宇航空也有「股東紀念品」 發放1500元折扣碼
其實不僅虎航有股東紀念品，星宇航空（2646）早有相關措施，官方明文提到「無發放實體紀念品」，卻曾發放過「隱藏版紅利」，也就是價值1500元的機票折扣碼，讀過此優惠通常針對持有1000股（1張）以上之股東，透過電子投票或股東會通知書掃碼領取。
資料來源：台灣虎航、星宇航空、蓋瑞哥機票獵人
