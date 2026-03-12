我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣長徐榛蔚年底將卸任，國民黨提名吉安鄉長游淑貞參選接棒，與國民黨立院黨團總召傅崐萁、徐榛蔚夫婦向來不合的花蓮縣議會議長張峻，11日宣布參選，並希望整合花蓮縣議員魏嘉賢，翻轉花蓮。不過魏嘉賢給軟釘子，他說，每位參選人的行事風格不同，無需勉強整合，在個人選舉部分也沒有任何政治協商的空間。游淑貞、張峻與魏嘉賢都出身藍營，加上民進黨可能不會在花蓮縣長選戰提名，三腳督狀況下，未來誰能勝出，備受關注。不過特別的是，魏嘉賢雖然參選，但他並未與傅崐萁交惡，自去年大罷免以來，並未批評過傅崐萁與徐榛蔚，只訴諸希望改變花蓮。魏嘉賢說，他對於張峻表態參選花蓮縣長一事，表達尊重與祝福，也認為「花蓮需要改變」已成為各參選人的共同目標，但不必勉強整合不同的候選人。他說，若未來各候選人願意就有利於花蓮發展的公共政策進行討論，他都樂於坐下來交流，任何對地方有益的政見都值得參考；即使是其他參選人提出的好政策，只要對花蓮有幫助，未來若有機會執政也會納入施政方向。魏嘉賢也表示，現階段將持續帶領團隊深入地方，走訪花蓮13鄉鎮市，傾聽鄉親需求並爭取選民認同，同時陸續提出政策白皮書，透過一步一腳印的方式累積支持。他重申，未來選戰將專注於提出願景與政策，並持續與民眾溝通，但在選舉層面不會進行任何政治協商。