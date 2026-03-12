我是廣告 請繼續往下閱讀

今（12）日適逢植樹節，台中市議員陳俞融於北區服務處舉辦「植樹減碳愛地球」活動，準備1200株樹苗免費發送。現場儘管氣溫嚴寒，仍吸引超過400位市民清晨排隊力挺。民進黨台中市長參選人何欣純驚喜現身，與現場民眾熱情互動，支持者高呼「市長好」、「欣純市長凍蒜」聲浪不斷，展現極高的人氣。陳俞融表示，選在植樹節舉辦贈樹苗活動別具意義，現場準備了桂花、杜鵑、山黃梔、山櫻花等四種適合本地栽種的樹苗，推廣「一人一樹種希望」的理念。她特別指出，邀請何欣純市長參選人同台，是希望喚起市民對環境永續的重視，更直言台中市需要一位有執行力的領航者，接手完成尚未達標的城市綠化與空污治理。何欣純在感性表示，種樹如同種下希望，「前人種樹、後人乘涼」，每一棵樹苗都是為了給孩子一個更乾淨、更美好的未來。她觀察到，現代年輕人藉由多肉植物紓壓，社區長輩透過綠植療癒身心，這都是生命教育的一部分。她承諾，未來的台中將會是一個更有生命力的「綠色城市」，讓每一位市民都能在綠意盎然的環境中安居。陳俞融重砲質疑，盧市府八年空污承諾跳票，她強調，環境保護不應只是政治口號，而是需要具體的實踐。她砲火對準現任市府，指出盧秀燕市長八年前承諾要減少台中空污，但至今成效仍令市民失望。並呼籲，應讓有行動力、懂基層的何欣純來接棒，完成盧市長做不到的環保責任，讓北區乃至全台中成為真正的宜居城市。活動現場井然有序，許多家長帶著孩子前來領取樹苗，實踐環境教育。陳俞融服務團隊也貼心提供種植養護技巧，並呼籲民眾自備環保袋，減少塑膠袋使用。陳俞融最後強調，400多位市民的不畏低溫響應，顯示市民對永續議題的高度關注，未來她將持續在議會推動各項節能減碳政策，與何欣純攜手打造「綠色台中」。