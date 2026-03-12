我是廣告 請繼續往下閱讀

彈性到貨日期：「火箭速配」商品預設最快可於隔日送達，顧客仍可依個人的需求，安排一週內的到貨日期，提升顧客的收貨彈性和便利性。 彈性配送地點：顧客對所有的常用配送地址，皆可註明商品收貨的方式，例如指定放置於警衛室、管理室、家門前，或是其它的收貨需求，在便利收貨的同時又可兼顧隱私與安全。 彈性退貨安排：退貨預設為隔日到府收件，顧客可依個人時間安排最長 3 天內的收件日期，提供更高自主性與便利性。

▲Coupang酷澎推出業界唯一，彈性到貨日期、彈性配送地點及彈性退貨安排共三項配送服務，顧客可依照自身的需求安排客製化配送服務。（圖／酷澎提供）

Coupang酷澎深入經營台灣市場，自「火箭速配」服務推出以來，藉由導入國際市場的成功物流經驗，同時也依據台灣巷弄密集、住宅型態多元的在地城鎮特性，持續佈建自有物流系統，強化配送穩定度與彈性，藉此逐步擴大「火箭速配」服務的全台覆蓋率。如今，Coupang酷澎所建立的自有物流配送系統，讓最快隔日到貨服務的覆蓋率達到台灣約70%地區，並截至2025年12月已達到約75%的運量。Coupang酷澎充分回應顧客對於快速到貨的期待，進而帶動台灣業務的快速成長，於2025年第四季，再度繳出三位數年增成長的亮眼成績，展現強勁發展動能。為強化「火箭速配」服務，Coupang 酷澎也持續強化在台灣最後一哩路（Last-mile）的配送能力，不僅加強最快「隔日到貨」的顧客承諾，如今更從顧客需求為出發點，推出各項市場唯一的彈性配送服務。Coupang酷澎憑藉著自有物流系統逐步成熟，也藉此進一步增加新的配送服務來增進顧客體驗。有別於業界現行的做法，顧客在購買商品後或是有退貨需求時，僅能被動地等待物流人員的通知，並需要在家等待送貨或取貨，影響行程上的安排。針對這樣的顧客痛點，Coupang酷澎推出業界唯一，彈性到貨日期、彈性配送地點及彈性退貨安排共三項配送服務，顧客可依照自身的需求安排近乎客製化配送服務。Coupang酷澎「火箭速配」彈性配送服務包括：Coupang酷澎透過自有物流網絡的持續優化，以顧客為核心的服務創新，竭力提供更便利的購物經驗。快來體驗Coupang酷澎「火箭速配」最快隔日到貨的全新購物體驗，您將發現生活可以變的更從容且輕鬆。