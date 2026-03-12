冷氣團今（12）日襲台，中央氣象署發布「低溫特報」，提醒民眾，今（12）日晚上至明（13）日上午，台南以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫。
⚠️低溫特報
📍影響時間：12日晚上至13日上午
🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣
氣象署指出，今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫逐漸下降，越晚越冷，預測低溫在中部以北及東北部11至13度，南部及花東15至17度，局部近山區平地或河谷則更低一些。
高溫方面，北部、東北部及東部19至21度，中部及東南部23、24度，南部可仍達29度；天氣部分，由於水氣不多，只有迎風面花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及新竹以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
