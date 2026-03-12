我是廣告 請繼續往下閱讀

為降低新手騎士交通事故率，台中市政府交通局宣布，今年度「機車駕駛訓練補助」計畫將於3月16日正式啟動。除交通部原有 1300 元補助外，市府今年特別加碼 1500 元，每位受訓學員最高可獲得 2800 元補助金，名額更由往年的 3000 人擴增至 3500 人，鼓勵青年族群「先領照、再上路」。交通局長葉昭甫指出，機車事故占整體交通意外半數以上，提升安全駕駛觀念刻不容緩。本次補助對象除了年滿 18 歲的台中市民外，也納入在台中市就讀高中職及大專院校的學生（需滿18歲），旨在讓北漂或南下的求學青年也能受惠，透過專業訓練建立正確駕駛習慣。根據交通部公路局台中區監理所統計，參加機車駕訓的學員與未受訓者相比，違規率可降低 44%、肇事率降低 16%；若進一步接受安全駕駛訓練，違規率降幅更達 69%、肇事率降低 40%。葉昭甫表示，實質補助是為了提高民眾參訓意願，讓騎士在面對複雜路況時，具備足夠的防禦駕駛能力，守護自身與他人的安全。交通局補充說，補助申請時間自 3 月 16 日起至 11 月 30 日止。符合資格的民眾只需前往台中市合法之普通重型機車駕訓班參加課程，並於期間內成功取得駕照，即可申請補助。由於名額有限，交通局呼籲有意考照的青年學子把握機會，儘早報名以確保名額。