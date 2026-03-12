《米其林指南》公布了2026 年三月的新入選餐廳名單，台中與台南共有5家，包含由擁有超過二十年經驗主廚掌舵的壽司店「鮨承」；融合西式、中式與日式技法，並運用和牛、內臟到在地鴨肉與雞肉，做出創意呈現的「肉料理‧福」；自 1942年以來，深受饕客喜愛的鴨肉專門店「竹記冬菜鴨」；坐落於百年歷史建築中、以法式料理技藝詮釋在地食材的精緻餐廳「Lumière」，以及創立於 1962 年、傳承至第三代、每日供應現宰黑山羊的老店「咩灣裡羊肉店」。
台中：
📍肉料理 · 福：
由米其林一星和牛燒肉「俺達の肉屋」創辦人鍾佳憲（Sam），開設的「肉料理‧福」大人系小料理，菜單融合西式、中式及日式等烹調手法，餐點份量小巧，適合配酒享用。
米其林的評審提到，內臟料理別具創意，例如前菜煙燻黑白切，將豬舌、豬心與肝連以糖燻方式處理，別有滋味。限量供應的炭烤和牛舌下叉燒，做法類似港式叉燒，突顯肉嫩富膠質的口感，配上自製的冰梅醬，酸甜可口。除了日本和牛的招牌選擇，也提供玉露鴨、金緗雞等在地肉品。
📍鮨承：
菜單以壽司和酒餚料理各半的比例組成，食材由日本的豐洲市場進口，多為來自北海道的漁獲。
超過20多年經驗的主廚採用傳統鹽漬、醋漬、醬煮等烹調手法，發揮食材本身的口感與風味。其中安康魚肝以小火煮至入口即化，最令米其林評審印象深刻。
台南：
📍咩灣裡羊肉店：
從1962年開業，現由第三代接棒經營。標榜選用臺南善化的溫體黑山羊，每日新鮮配送，肉質軟嫩。
招牌山羊鍋選用純羊肉，先熬煮三至五小時，湯汁溫潤甘甜。客人可選擇肉品部位，米其林尤其推薦瘦肉片與帶皮羊肉，後者肥瘦勻稱並保留羊皮的膠質。
📍Lumière：
餐廳位在臺南市市定古蹟內，菜單每日更替，選用紅面番鴨、破布子、金針菇等常見在地食材，加上法式烹飪技巧，堆疊出獨特風格。
📍竹記冬菜鴨：
創立於 1942 年，販售各式鴨肉料理。所用鴨種為四個月齡大的屏東內埔溫體鴨，肉質軟嫩有彈性，提供原味及煙燻兩款口味。許多老顧客喜愛來此點份冬菜鴨冬粉或鴨肉飯，湯頭入口甘醇鹹香，再配上鴨下水（鴨心、鴨腸、鴨肝等）或者鴨爪、鴨翅、鴨血等。
🟡什麼是「米其林新入選」餐廳？
在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。 這些新名單將於每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及 App 上公布。米其林指南網站上「餐廳」頁面將有「新入選」分類、每月新入選的餐廳，可能後續也會獲星級等其他肯定。
資訊來源：米其林指南官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
