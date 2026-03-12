蘋果全新平價入門筆電 MacBook Neo，售價僅19900元，連後續的維修也相對親民，根據蘋果官網公布的最新維修估價，MacBook Neo 在加保 AppleCare+ 的狀態下，意外損壞的自負額比MacBook Air與Pro便宜近一半。知名分析師郭明錤也高度看好MacBook Neo熱潮，預期將帶動蘋果在筆電市場逆勢成長。
蘋果這次定位為入門級的 MacBook Neo，產品成本相對較低，維修價格也親民許多。根據蘋果官網提供的估價，MacBook Neo換電池自費價格為4890 元，對比13吋 M5 MacBook Air 換電池為 5790 元、14 吋 M5 MacBook Pro 則高達 7410 元，Neo明顯便宜許多。
若用戶選擇用4490元加保 AppleCare+，未來換電池不僅基本免費，面對其他意外損壞時只需支付一筆「意外自負額」。比對MacBook Neo 的 AppleCare+ 意外自負額平均比 Air 與 Pro 機型便宜約一半，對預算有限的學生與小資族群而言，大幅減輕了長期的維修負擔與使用成本。
郭明錤看好帶動蘋果逆勢雙位數成長
MacBook Neo 的親民定價展現了強大的市場號召力，天風國際證券分析師郭明錤指出，預估 MacBook Neo 在 2026年的出貨量可達450至500萬台，將成為蘋果業績增長的核心引擎。他預測，在 MacBook Neo 的強勢助攻下，2026年MacBook全系列總出貨量將上看2500萬台，年增率高達20%至25%，重返疫情時期的顛峰，並成為今年全球筆電市場中唯一的增長亮點。市調機構 TrendForce報告也預估 2026 年全球筆記本出貨量將同比衰退 9.2%，但蘋果卻是少數能逆勢成長 7.7% 的品牌，並帶動 macOS 的市佔率攀升至 13.2%。
