美國總統川普（Donald Trump）當地時間11日表示，將動用美國戰略石油儲備，配合國際能源署（IEA）協調行動，緩解因伊朗戰爭而飆升的油價。不過國際油價週四（12日）仍再度飆升逾7%。儘管宣布了利多消息，市場卻不領情，顯示出目前交易員對於政府儲備能否彌補中東戰爭引發的供應缺口仍持懷疑態度。
IEA祭出「核級」手段：釋出4億桶原油
根據CNBC報導，國際能源署11日宣布了，其32個成員國將共同釋出4億桶緊急儲備油，這是自1973年石油禁運後該機構成立以來，規模最大的一次協調行動。
其中美國宣布將從其戰略石油儲備（SPR）中釋出1.72億桶。能源部長萊特（Chris Wright）表示，運送工作可能於下週開始，預計約需120天完成。
市場報價：逼近百美元大關
國際油價12日時再度飆升逾7%。西德州中級原油上漲7.5%至每桶93.8美元，布蘭特原油也攀升7.74%至99.1美元。
儘管宣布了利多消息，市場卻不領情，價格持續攀升，凸顯交易員對這些措施能否填補供應缺口抱持懷疑態度。
專家分析：缺口巨大，恐慌持續
分析師指出，若荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）持續封鎖，目前的措施恐難以填補供應缺口。
Raymond James資深投資策略師莫爾恰諾夫（Pavel Molchanov）表示：「目前的價格仍處於恐慌模式，其中包含了大量的情緒、恐懼與不確定性。」
MST Marquee能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）則表示，荷姆茲海峽關閉導致每日供應缺口高達2000萬桶，而IEA的行動僅能填補其中約四分之一。
卡沃尼克向CNBC表示，IEA的決定反映出石油短缺風險極其嚴重，暗示IEA認為戰爭不太可能很快結束。「且現在消耗的庫存未來必須補回，這預示著即使戰爭結束，油價仍將維持高位。」
物流難題：遠水救不了近火
全球有五分之一的石油供應都要經過連接波斯灣與全球市場的荷姆茲海峽。
市場不安的另一個關鍵原因是時間與物流的不確定性。業界資深人士表示，目前尚不清楚這些原油能多快進入市場。
雖然IEA的宣布代表前所未見的干預行動，但該機構並未說明各國將以多快速度釋放庫存，或石油將如何分配。
IEA成員國的戰略庫存是各自分開儲存的，因此技術與物流限制可能會拖慢石油釋放到市場的速度。莫爾恰諾夫估計，原油可能需要60到90天才能實質性抵達市場，這遠比交易員期望的立即緩解要慢得多。
