中央氣象署氣象預報員謝佩芸表示，今天至周末各地天氣晴到多雲，但冷氣團影響，明後天的夜晚清晨低溫明顯，中部以北、宜蘭約12至14度，空曠地區可能下探10度左右，日夜溫差大。周六起冷氣團減弱氣溫回升，下周整體持續回暖。
冷氣團南下 一路冷到周六清晨
謝佩芸指出，雖然有冷氣團南下，不過今天至周末全台各地天氣晴朗穩定；氣溫則會在今天下半天逐漸下降，明天、後天夜晚清晨受「輻射冷卻」影響，會出現明顯10度左右的低溫，日夜溫差較大。
今晚跌破10度 周末白天回暖
謝佩芸說明，今天北部、宜蘭高溫約19至20度，中部、花蓮21至24度，南部24至29度，冷氣團南下後越晚越冷，今晚至明天清晨，中部以北、宜蘭低溫12至14度，中南部近山區有可能跌破10度以下。
周五白天，北部、宜花高溫17至20度，中南部、台東22至24度；周五晚上至周六清晨低溫更明顯，局部空曠地區要注意9至10度低溫，周六白天冷氣團減弱，各地氣溫開始回升，日夜溫差還是比較大，下周日至周三持續回暖。
把握好天氣 未來一周晴到多雲
天氣方面，謝佩芸提及，今天各地晴到多雲，僅北海岸、東半部有零星雨，明後天各地晴到多雲，周日下半天轉東風，所以花東降雨機率增加，不過主要是零星短暫雨追五。下周一至下周三，東半部、北海岸持續有零星短暫雨，其它地區晴到多雲。
此外，昨（11）日生成的「鸚鵡颱風」，今天上午已經在菲律賓遠方海面減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝佩芸指出，雖然有冷氣團南下，不過今天至周末全台各地天氣晴朗穩定；氣溫則會在今天下半天逐漸下降，明天、後天夜晚清晨受「輻射冷卻」影響，會出現明顯10度左右的低溫，日夜溫差較大。
謝佩芸說明，今天北部、宜蘭高溫約19至20度，中部、花蓮21至24度，南部24至29度，冷氣團南下後越晚越冷，今晚至明天清晨，中部以北、宜蘭低溫12至14度，中南部近山區有可能跌破10度以下。
周五白天，北部、宜花高溫17至20度，中南部、台東22至24度；周五晚上至周六清晨低溫更明顯，局部空曠地區要注意9至10度低溫，周六白天冷氣團減弱，各地氣溫開始回升，日夜溫差還是比較大，下周日至周三持續回暖。
天氣方面，謝佩芸提及，今天各地晴到多雲，僅北海岸、東半部有零星雨，明後天各地晴到多雲，周日下半天轉東風，所以花東降雨機率增加，不過主要是零星短暫雨追五。下周一至下周三，東半部、北海岸持續有零星短暫雨，其它地區晴到多雲。
此外，昨（11）日生成的「鸚鵡颱風」，今天上午已經在菲律賓遠方海面減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。
資料來源：中央氣象署