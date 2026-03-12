我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北韓官媒先前也曾釋出金主愛手持步槍瞄準的畫面。（圖／路透社／達志影像）

北韓領導人金正恩近期屢屢帶著女兒金主愛前往北韓軍工要地，北韓官媒近日又發布一系列照片，可看到金主愛持著手槍進行實彈射擊，引發各方解讀。根據韓聯社報導，北韓官方媒體朝中社12日釋出訊息，金正恩前一天帶著女兒金主愛對隸屬於第二經濟委員會的一家重要軍工廠進行了視察和指導，並體驗手槍射擊。朝中社釋出的畫面可看到，金正恩和金主愛在工廠內部的室內射擊場體驗手槍射擊，金正恩單獨射擊，金主愛則與隨行軍方幹部一同進行射擊，金主愛身穿皮衣，閉著左眼扣板機開槍，槍口噴出火花。朝中社提到，金正恩了解新型手槍的性能，並對工廠生產優質的手槍表示滿意。根據第9次黨代表大會提出的國防力量強化5年計畫，金正恩就這座工廠新增生產流程一事下達重要指示，但未公開具體內容。在上個月底，北韓官媒也曾釋出一張金主愛手持步槍的照片，金正恩月底在北韓勞動黨總部會見主要幹部與指揮官，新型狙擊步槍作為儀式性禮物贈予黨政及軍方官員，金主愛也出席贈禮儀式，並在靶場上舉槍瞄準。近來金正恩屢屢帶上金主愛視察軍事基地與軍工廠，法新社報導，韓國慶南大學北韓問題專家林乙哲提到，儘管她年紀尚輕，「但北韓政權似乎正在努力塑造一個堅強而令人敬畏的女性形象」，手槍射擊的場景顯然是為了表明她正在培養軍事領導者的形象。