我是廣告 請繼續往下閱讀

聯合國安全理事會11日通過一項決議案，譴責伊朗在中東地區發動的報復性攻擊，另項由俄羅斯提出、未點名任何國家，而是敦促中東衝突盡快落幕的決議則遭到否決。對此，伊朗駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravan）批評安理會非常虛偽，決議中完全沒提到美國與以色列才是率先攻擊的一方，對伊朗相當不公平。綜合外媒報導，譴責伊朗的決議案由6個波斯灣國家及約旦共同提出，以13票贊成、2票棄權獲得通過，唯二棄權的是中國與俄羅斯。決議案要求伊朗立即停止對周遭國家的攻擊，批評這些行動違反國際法，並譴責伊朗威脅荷姆茲海峽通行。投下棄權票的中國與俄羅斯則表示遺憾，認為決議案未提及伊朗所遭遇的空襲和攻擊，相當不平衡。俄羅斯提出的草案要求中東各方立即結束軍事行動，避免局勢升級，並譴責一切針對民用目標的攻擊行為。這份草案未點名任何特定國家，最終投票以4票贊成、2票反對和9票棄權的結果未能投過，投下贊成票的有俄羅斯、中國、巴基斯坦、索馬利亞；投下反對票的是美國和拉脫維亞。伊朗代表伊拉瓦尼批評美國「公器私用」，濫用輪值主席國地位以實現其政治議程。伊拉瓦尼說伊朗才是侵略行為的主要受害者，認為決議案對伊朗相當不公平。巴林駐聯合國代表阿爾羅瓦伊（Jamal Fares Alrowaiei）表示，決議案的通過反映了海灣地區在全球經濟中的關鍵作用，確保海灣地區的安全是穩定全球經濟與能源安全所需的共同責任。卡達駐聯合國代表阿薩尼（Ahmed bin Saif Al Thani）則表示，聯合國安理會應立即採取措施，以行動制止伊朗對周遭國家的攻擊，認為聯合國若沒有拿出實際作為，將發出「危險的信號」。