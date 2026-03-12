我是廣告 請繼續往下閱讀

▲行政院拍板調升六大社福津貼，受益人數達89萬人。（圖／衛福部提供）

行政院今（12）日通過衛福部規劃「六大社福津貼調增方案」，以反映物價及生活成本變動，保障弱勢生計，給付金額調增達23.5％，每月最高可增加4789元，並加強照顧弱勢兒少，補助金額調升到至少每月5000元，預計共照顧89萬人。目前新制規劃配合老農津貼、國民年金修法後同步實施，預計於今年7月上路，所增加經費由中央全額負擔，8項社福津貼預計可照顧318萬人。衛福部表示，為加強照顧弱勢，衛福部已依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性條例」，自今年1月至明年1月止辦理「關懷弱勢民眾加發生活補助」。本次再規劃全面調增六大社福津貼，包含低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼，以及弱勢兒童及少年生活扶助，也通盤納入現行弱勢民眾所領取的加發生活補助金額，民眾整體領取補助金額調幅達23.5%。衛福部說明，考量現行弱勢兒童及少年生活扶助給付金額偏低，本次規劃調整特別加強支持弱勢家庭照顧兒童及少年，統一調高兒少生活補助到至少每月5000元，縮短縣市補助差距，弱勢兒少生活扶助每月可增加2339元至2803元補助，生活更有保障。另為使補助款能更及時反映物價及生活成本變動、更貼近實際生活水平，除現有4年一次定期調整機制外，增加每2年期中檢討CPI調增情形，成長率達3%即調整補助。衛福部指出，本次社福津貼規劃調增有三大重點，首先是調增6項社福津貼額度，保障弱勢生計；第二，加強兒少扶助，提供至少每月5000元生活補助；第三，縮短為每2年檢討CPI調增情形，成長率達3%即調整補助金額度。社福津貼調增推估一年所需經費為335.6億，期能於今年中央政府總預算案完成法定程序後，進行預算追加，及早提升對弱勢民眾的福利照顧。最後衛福部提到，目前新制規劃配合老農津貼、國民年金修法後同步實施，預計於今年7月上路，所增加經費由中央全額負擔，8項社福津貼預計可照顧318萬人。