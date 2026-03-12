我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前發言人蕭敬嚴投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員黨內初選，不過藍營內部不少人不滿他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目，卻未幫忙澄清，親藍粉專「政客爽」痛批，「到底哪來的臉，代表國民黨選議員」？國民黨立委徐巧芯、葉元之也開轟，連陪他造勢的中廣前董事長趙少康，粉專也被灌爆。對此蕭敬嚴今（12）日反擊，現在才剛初選，希望黨內競爭者自重。蕭敬嚴今到新北市黨部完成登記。他受訪說，選舉本來就會有人支持也會有人不支持，也會有人喜歡或不喜歡，但黨內初選才剛開始，就已出現抹黑與霸凌的手段，呼籲競爭者自重，避免使用不當手法，應以公平競爭為原則。至於徐巧芯、葉元之也帶頭喊不支持，蕭敬嚴重申，選舉本就有支持與不支持之分，最重要的是全力爭取汐止、金山、萬里選民的認同與支持。他再次強調，初選階段就出現霸凌抹黑的行為，希望所有參選人能以黨內團結與政策競爭為優先，避免政治手段傷害黨內氣氛。