台鐵平交道事故竟爆「自己人撞自家列車」爭議！苗栗縣通霄鎮昨（11）日晚間發生火車與轎車碰撞事故，雖未造成人員傷亡，但事後網路瘋傳肇事駕駛疑為台鐵新埔車站蘇姓副站長，甚至被質疑「翹班早退、肇事逃逸」，引發網友議論。不過鐵路警察局今（12）日說明，蘇男稱車輛突然熄火，他已按下平交道緊急按鈕並留在現場配合調查，並未肇事逃逸，也沒有酒駕情形。警方指出，事故發生於昨晚7時08分許，當時台鐵7501次貨物列車行經苗栗通霄鎮新埔站與通霄站區間東正線的秋茂園平交道，一輛休旅車疑似闖越平交道，遭列車撞擊。駕駛為51歲蘇姓男子，所幸事故並未造成傷亡，酒測結果亦為零。然而事故發生後，網路粉專「三鐵事故通報平台」爆料，指稱駕駛身分是台鐵新埔站副站長，且疑似在值勤時間早退離開，因為其退勤紀錄顯示為晚間7時30分，但事故卻在7時08分發生，引發外界質疑是否「擅離職守」。該粉專還指稱，事故後現場一度找不到駕駛，疑似「棄車神隱」長達數小時，質疑是否因為闖越平交道、恐須負擔高額賠償及刑責而逃避責任。貼文更批評，闖越平交道的不是一般民眾，而是熟悉鐵路運作、理應更清楚安全規範的台鐵內部人員，引發不少網友熱議。許多網友紛紛留言揶揄，「原來是自己人撞自己列車」、「這樣要怎麼賠」、「早退又肇事逃逸？」，更有人直喊「不是喝了在躲等酒退判比較輕，就是吸了」，質疑是否涉及酒駕或其他原因，相關討論迅速在社群平台延燒。對此，鐵路警察局表示，初步調查顯示，蘇男供稱當時車輛突然熄火停在平交道上，他隨即下車按下緊急按鈕示警，但仍來不及阻止列車撞擊。警方指出，蘇男事發後即在現場配合員警處理，並未有肇事逃逸情形。另據了解，新埔車站共有3名副站長輪班值勤，每人值班12小時。台鐵方面表示，蘇姓副站長當晚確實已完成交接並提早下班離站，是否涉及勤務管理或紀錄問題，仍有待進一步釐清。