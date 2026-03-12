我是廣告 請繼續往下閱讀

▲松指部衛星空照圖。紅線D區為軍方停機坪。（圖／徐巧芯辦公室提供）

行政院長卓榮泰8日從松指部搭包機赴東京巨蛋看棒球引發爭議，對此他多次強調是自費的私人行程。而此為台日斷交後，閣揆睽違54年踏上日本國土，綠營大讚是外交突破，而藍營則質疑公器私用，更砲轟從來沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發。針對近期松指部搭機風波，立院外交及國防委員會今（12）日前往松指部考察，立委徐巧芯表示，行政院前一晚還邀請民航局、軍方與航空公司舉行機密專案任務，下令松指部出借停機坪、貴賓室，所以是私人還是公務行程非常清楚。今日上午國民黨立委徐巧芯、牛煦庭、鄭正鈐前往空軍松山基地考察，徐巧芯考察後受訪表示，這次考察確認幾個事實，當天卓榮泰搭乘的班機確定停在軍方的一號停機坪，軍方回應過去沒有民用班機停在軍用停機坪的印象。徐巧芯說，軍方表示，卓榮泰一行人是從松指部大門進入，直接前往休息室，雖然安全檢查的設備位於松指部內，但相關安檢工作並非由軍方負責，而是由另一組人員協助執行安檢，再從一號停機坪搭乘華航專機離開。徐巧芯說，這次搭乘的華航客機不屬於行政專機或包機。一般的行政專機包含 737、福克 50 (Fokker 50) 與畢奇 1900 (Beech 1900) 三種類型。若搭乘行政專機需自費，通常是支付該航線最貴的機票費用，但此次因搭乘的是華航，性質較為特殊，松指部是因應位置允許而「商借」軍機坪供民航機起。松指部在本次事件中僅單純租借停機坪、安檢空間及官員休息室，其餘協助工作由民航局等其他單位負責。徐巧芯還透露，在卓榮泰出發前一天，行政院曾召集不同單位到台北航空站進行協調會，就軍方立場是受到專案要求，在飛機起飛前一天與其他單位做協調，所以對軍方而言，這是機密專案會議後形成的專案任務。松指部的專案任務就是商借停機坪與相關的設備，準備卓榮泰到日本看球。徐巧芯，所以到底是私人還是公務非常清楚，如果是私人怎麼會前一天去找軍方開機密專案會議，邀集航空公司、民航局、松指部討論去租借地，所以看起來是公務，至於自費因爲不是屬於行政專機，所以費用理應看華航怎麼去做計算，根據她先前處理過醫療包機案件的經驗，航空公司報價單趟都是250萬至300萬，來回可能就是500至600萬跑不掉，包機應該是整台一起包，而不是付一個航線的機票錢，卓榮泰與國防部長顧立雄都沒說清楚。