▲法務部常務次長馮成致詞表示，法務部對於保護國家核心關鍵技術提出三項作法：針對不斷翻新的非法挖角手法努力查察、涉及經濟間諜及域外使用等犯罪類型法制化、著重公私協力。（圖／臺南地檢署提供）

▲高檢署檢察長張斗輝表示，本次會議藉由與產學界意見交流，增進各界理解相關法制，聯手保護國家產業競爭力。（圖／臺南地檢署提供）

▲法務部在南科舉辦「以法為盾牌」座談會，邀請國防部、經濟部、國科會等單位共商守護國家核心關鍵技術。（圖／臺南地檢署提供）

臺南地檢署昨天（11日）下午在國家科學及技術委員會南部科學園區管理局舉辦「以法為盾 守護國家核心關鍵技術座談會」，由臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署檢察長張斗輝親自主持，並邀請國防部、經濟部、農業部、數位發展部、國家科學及技術委員會、大陸委員會、法務部調查局、內政部警政署、內政部移民署及各廠商機關代表超過百人共同參與。法務部常務次長馮成致詞表示，鄭銘謙部長對於國家核心關鍵技術的營業秘密保護非常重視，這不但涉及國家競爭力與經濟產業發展，也牽動國家安全命脈。法務部就涉及國家核心關鍵技術之營業秘密保護，提出三項重要作法，第一是針對高科技廠商非法挖角等犯罪樣態，各執法機關就不斷翻新的犯罪手法努力查察；第二是將涉及經濟間諜、域外使用等犯罪類型，予以法制化；第三是著重公私協力，會同各主管機關與廠商進行宣導與交流，藉以宣示政府保護國家核心關鍵技術的決心。張斗輝檢察長說，政府高度重視國家產業競爭力及營業秘密保護，本次會議主要目的在於宣導國家核心關鍵技術之營業秘密保護，並說明國家安全法關於核心關鍵技術保護的執行情形，藉由與產學界意見交流，增進各界對相關法制的理解、提升執法效能，並藉與會人士充分交換意見，建立與產學界之聯繫管道，聯手保護國家產業競爭力。座談會由法務部、智財分署代表分別宣導營業秘密保護架構規定、國家核心關鍵技術層級營業秘密之相關保護規範，另由智慧財產及商業法院代表介紹國家核心關鍵技術的營業秘密訴訟實務，續由法務部調查局、經濟部、陸委會及南檢等機關，報告近期案件趨勢、國家核心關鍵技術相關認定標準等議題，供產學界參考瞭解有關國家核心關鍵技術相關營業秘密保護制度。座談交流時間，執法機關提出案件處理建議，產業界亦提出相關問題，現場產官學互動熱烈，互相交換意見並提出建議，藉以促進政府與產學界通力合作，共同為保護國家先進技術及國際競爭力而努力。