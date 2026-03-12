我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呂男遭4名男子狂毆、安全帽攻擊，緊急逃離現場後負傷倒地被路過的民眾發現。（圖／警方提供）

新北市五股區今（12日）凌晨1時許發生一起糾紛衝突，同為餐酒館常客的48歲呂姓男子及27歲林姓男子為點頭之交，呂男於飲酒後和坐在隔壁桌包括林男在內的4人敬酒，沒想到雙方卻爆發口角衝突，林男等4人出手狂毆呂男，甚至用安全帽攻擊。呂男眼見事態不對逃離現場，因頭部受傷倒臥在疏洪北路上。據了解，48歲的呂姓男子當時在成泰路三段一間餐酒館用餐，趁著酒意一時興起和隔壁另一桌常客敬酒，鄰桌一共有4名男子，包括兩名27歲林姓男子、27歲陳姓男子及25歲潘姓男子。怎料，雙方於過程中一言不合爆發衝突，林男等人上前攻擊呂男，其中一名男子更用安全帽對著呂男的頭部狂毆，現場一片混亂。頭部受傷呂男緊急逃離現場，因負傷體力不支當場倒在疏洪北路上，被一旁路過的民眾發現，緊急報警處理。警消獲報到場後，發現呂男頭部受傷，簡單包紮後送往淡水馬偕醫院治療。另進一步調閱監視器確認動手的4名嫌犯，均已查緝到案。警詢後，依傷害、妨害秩序等罪移請新北地檢署偵辦。