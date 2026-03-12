我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏男傳訊給妻子表示自己發生山難。（圖／翻攝臉書）

彰化59歲魏姓退休男子10日清晨獨攀南投西巒大山，沒想到在晚間8時44分，他傳訊給妻子「我發生山難，幫我通報」後斷訊，救難人員於登山口尋獲其重機，但未見人影，搜救任務持續進行中，目前魏男已失聯兩天，家屬焦急萬分地在臉書Po網對外求助，表示魏男穿寶藍色外套、卡其色長褲，希望3月10、11日經該地的山友能提供線索。據了解，彰化一名59歲的退休魏姓男子於10日清晨5時30分左右，獨自騎乘白色黃牌重機抵達南投縣信義鄉西巒大山登山口展開登山行程，然而到了下午，家人便與其失去聯繫，直到當晚8時44分，魏男突然透過LINE傳送簡訊向妻子求救，急促表示「我發生山難，幫我通報救援」，隨後手機便因故斷訊無法再接通。家屬在收到訊息的第一時間便向119報案，南投縣消防局立即組織搜救小組，動員兩個分隊並會同林業保育署共11名人力，一路頂著夜色搜尋至深夜11點。儘管搜救人員隨後在登山口順利尋獲魏男所騎乘的重型機車，卻始終未見其蹤影。搜救行動於今日再度擴編，增援7名隊員後，總計18人的搜救隊已入山搜索，並同步出動空拍機進行空中監測。雖然目前山區氣候穩定良好，但由於事故地點地形崎嶇且林蔭遮蔽極深，導致直升機無法進行低空盤旋搜尋，僅能依靠地面人力及微型空拍機在茂密的密林中穿梭。為了爭分奪秒把握黃金救援時間，家屬已緊急將魏男的相關資訊發布於臉書各大社群，祈求大眾協助尋人。根據家屬提供的特徵，魏男失蹤時身穿。家屬特別呼籲，若有山友曾在，有任何相關線索，懇請不吝提供資訊，因為對他們而言將是非常重要的協助。