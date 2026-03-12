我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手打擊伊朗的行動來到第12天，美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國聯邦調查局（FBI）2月曾發出警告，指伊朗無人機可能攻擊美國西岸。由於本月15日奧斯卡頒獎典禮將在加州洛杉磯舉行，加州也開始加強維安。根據ABC報導，美國聯邦調查局近日警告加州各地警察部門，由「聯合反恐任務小組」（JTTF）向執法機構發出警示，伊朗可能為了報復美國的攻擊，從一艘位於美國本土西側外海的船隻上發動無人機，對加州境內不定向目標發動突襲。FBI警報還表示，「我們目前沒有更多關於這次疑似攻擊的時間、方式、目標或實施者的額外資訊」，這一警報發布時間是在2月底。警告發布之際，正值川普政府對伊朗發動持續軍事攻擊，伊朗則以無人機對整個中東地區的多個目標進行報復性打擊。有關伊朗可能對美國西海岸發動突襲的情報，是在美國與以色列對伊朗發動空襲之前獲得的。FBI洛杉磯辦公室的一名發言人拒絕對此置評，白宮也未立即回應置評請求。加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室表示，「州長緊急服務辦公室正在積極與州、地方和聯邦安全官員合作，以保護我們的社區」；洛杉磯縣警長辦公室則表示，鑑於當前的全球局勢，部門正維持更高程度的戒備，基於謹慎考量，並考量目前的宗教活動期間，將持續加強在禮拜場所、文化機構以及其他重要地點周邊的巡邏和協調，並確保在需要時可動用額外資源。儘管FBI的警告沒有說明搭載攻擊無人機的船隻如何或何時能接近美國本土，但情報官員擔心，在以色列或美國攻擊伊朗的情況下，相關設備可能早已被預先部署，無論是在陸地上，或是在海上的船隻上。另一方面，奧斯卡頒獎典禮將在15日舉行，根據Variety報導，典禮執行製作拉吉卡普爾（Raj Kapoor）今天表示，「我覺得奧斯卡擁有業內最優秀的團隊之一，各個方面都做得很好，這得歸功於我們的安全團隊」，卡普爾說。 他們每年都會密切關注世界局勢。且得到了聯邦調查局和洛杉磯警察局（LAPD）的支持，彼此之間合作非常緊密。