▲胡志強力挺江啟臣，強調「我比你們都更早愛他」。（圖／記者顏幸如攝，2026.03.12）

國民黨台中市長初選進入倒數，繼青壯立委「盧媽三子」之後，多位台中大老今齊聚一堂表態支持江啟臣，民眾黨秘書長周榆修也代表柯文哲出席。前台中市長胡志強在會中喊「我比你們都更早愛他」！盛讚江啟臣8年前只輸0.6%，不僅第一時間讓賢，還主動擔任盧秀燕競總主委，「他不僅退，還主動進，這種修養和胸襟令我佩服」。藍營台中市長電話民調將於月底擇日舉行，江啟臣與楊瓊瓔陣營皆進入備戰狀態，前台中縣長廖了以、前台中市長胡志強，以及3人前議長林敏霖、林世昌、張清堂等地方政壇資深前輩今（12）日齊聚一堂，表態力挺江啟臣。藍營在台中有6名立委，除了江與楊，其餘4人顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔都出席這場茶會。台灣民眾黨秘書長周榆修也代表柯文哲支持江啟臣。特別的是，當事人江啟臣忙著接待西班牙訪團參觀台中產業，並未參加。胡志強說，江啟臣2018年首度挑戰台中市長，黨內初選以0.6%些微差距失利，但他主動放下個人得失，擔任盧秀燕競選總部主委全力輔選，展現民主風範，他見識到江啟臣勇於面對的氣度與格局，當時就認定8年後全力支持江啟臣競選市長，帶領台中邁入國際大城。這場茶會由廖了以籌辦，他兩度向現場人士鞠躬，感謝大家力挺，並稱讚江啟臣的氣魄，在國民黨內建立政治典範。