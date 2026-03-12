我是廣告 請繼續往下閱讀

今（12）日國父逝世101周年紀念日，國民黨主席鄭麗文與黨部主管今到國父紀念館獻花致意，她致詞表示，台灣不應成為地緣政治籌碼，也不能被動讓外部勢力決定命運，國民黨必須掌握主導權與話語權。鄭麗文指出，國父曾提醒要「聯合世界弱小之民族共同奮鬥」，如今世界秩序動盪不安，台灣更應發揮關鍵作用，維護兩岸和平、區域穩定，並追求人民福祉。鄭麗文回顧歷史指出，101年前的3月12日，國父孫中山在北平病逝，當時中國有三十萬人上街悼念，台灣民眾同樣悲痛，但日治政府禁止以「國父」稱呼，蔣渭水仍在《台灣民報》發表社論表達哀悼。鄭麗文表示，當年台灣雖受殖民統治，但仍有知識份子與有志之士支持辛亥革命，台北大稻埕商家掛布條慶祝、台南歌仔戲班改編黃花崗72烈士故事演出，均被日本當局禁止。鄭麗文指出，當年霧峰林家族人剪辮焚燒、高喊追隨國父革命精神，蔣渭水組織文化協會推動和平請願運動，台灣早期文化運動期望成為「東洋的燈塔」，讓亞洲弱小民族追隨孫中山革命理念。她呼籲，國民黨今日應延續國父與蔣渭水的精神，發揮主導作用，不可妄自菲薄，要以實際行動守護台灣自主與地位。