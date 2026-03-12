台灣金聯資產管理公司（台灣金聯）日前公布2026平價宅，共計有100戶平價宅供民眾申購，其中還包含20戶婚育宅，平均房價每戶在1319萬元，1000萬元以下有43戶，換算約市價92折。在這100戶平價宅中，房地產專家何世昌指出，有一戶位於新北蘆洲的平價宅，CP值超高，該物件權狀坪數26.47坪、3房2廳2衛，只要915萬元，周邊生活機能完善，頭期款只要準備186到275萬元，相當划算！
總價僅915萬元 屋況不錯、免花大錢整修
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，以雙北地區平價宅來說，他個人認為最適合首購族、低總價、高CP值的是「標號19長安街靜巷美寓」，地點在新北市蘆洲區長安街68巷25之3號4樓，權狀坪數有26.47坪，格局是3房2廳2衛，屋齡34年，總價只要915萬元，每坪單價約34.57萬元。
何世昌接著指出該物件優勢，長安街雖然和捷運三民國中站有一小段距離，但是單趟車程時間約10分鐘而已，周邊商圈又成熟，地點不差。觀看照片的屋況，要花比較多錢整修的浴室部分，兩間浴室都整理得很乾淨，如果沒有漏水問題，應該不用重做，可以省下一筆錢，若不包天花板又能省一筆。比較需要花錢裝潢的部分，只有系統櫃、廚房及後陽台，以30幾年屋齡的公寓來看，這間屋況算很優質。
免仲介費、代書費 頭期款僅200多萬：真的太香
何世昌檢視該社區、同坪數的實價登錄，5樓戶別2020年4月以每坪38.54萬元賣出（疑似含頂樓加蓋部分），經過快6年時間，房價漲了不少，4樓現在賣34.57萬元不算貴，加上台灣金聯平價宅不用仲介費，光這樣就省了2％總價，約18萬多元，也不用代書費用，還有非海砂屋、非輻射屋保證，不到千萬的總價，讓頭期款只需要186到275萬元，「真的太香啦！」
由台灣金聯和其子公司推出的「平價宅」，多數來自法拍標的、逾放抵押品等，經過重新整合後，重新對外銷售。本次共釋出100戶平價宅，包含20戶婚育宅，類型包含透天厝、公寓、大廈、套房等，有81戶都在六都中，雙北、桃園就有47戶。以全部物件來看，平均每戶1319萬元，1000萬元以下的物件有43戶。婚育宅的部分，都為2房以上房型，具備親子友善設施、生活機能完善等，北北基有7戶，桃竹有4戶，台中、台南、高雄各有3戶。
台灣金聯2026平價住宅資訊
賞屋時間：3月11日到4月7日，平日9時至17時，假日9時30到17時。
登記時間：3月11日到4月7日，平日9時至17時，假日9時30到17時。
抽籤時間及地點：4月17日15時，台北市南京東路二段85號12樓。
線上賞屋及官網：台灣金聯
資料來源：台灣金聯、何世昌
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，以雙北地區平價宅來說，他個人認為最適合首購族、低總價、高CP值的是「標號19長安街靜巷美寓」，地點在新北市蘆洲區長安街68巷25之3號4樓，權狀坪數有26.47坪，格局是3房2廳2衛，屋齡34年，總價只要915萬元，每坪單價約34.57萬元。
何世昌接著指出該物件優勢，長安街雖然和捷運三民國中站有一小段距離，但是單趟車程時間約10分鐘而已，周邊商圈又成熟，地點不差。觀看照片的屋況，要花比較多錢整修的浴室部分，兩間浴室都整理得很乾淨，如果沒有漏水問題，應該不用重做，可以省下一筆錢，若不包天花板又能省一筆。比較需要花錢裝潢的部分，只有系統櫃、廚房及後陽台，以30幾年屋齡的公寓來看，這間屋況算很優質。
何世昌檢視該社區、同坪數的實價登錄，5樓戶別2020年4月以每坪38.54萬元賣出（疑似含頂樓加蓋部分），經過快6年時間，房價漲了不少，4樓現在賣34.57萬元不算貴，加上台灣金聯平價宅不用仲介費，光這樣就省了2％總價，約18萬多元，也不用代書費用，還有非海砂屋、非輻射屋保證，不到千萬的總價，讓頭期款只需要186到275萬元，「真的太香啦！」
由台灣金聯和其子公司推出的「平價宅」，多數來自法拍標的、逾放抵押品等，經過重新整合後，重新對外銷售。本次共釋出100戶平價宅，包含20戶婚育宅，類型包含透天厝、公寓、大廈、套房等，有81戶都在六都中，雙北、桃園就有47戶。以全部物件來看，平均每戶1319萬元，1000萬元以下的物件有43戶。婚育宅的部分，都為2房以上房型，具備親子友善設施、生活機能完善等，北北基有7戶，桃竹有4戶，台中、台南、高雄各有3戶。
賞屋時間：3月11日到4月7日，平日9時至17時，假日9時30到17時。
登記時間：3月11日到4月7日，平日9時至17時，假日9時30到17時。
抽籤時間及地點：4月17日15時，台北市南京東路二段85號12樓。
線上賞屋及官網：台灣金聯
資料來源：台灣金聯、何世昌
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。