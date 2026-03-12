2026股東會旺季將至，各大企業股東會紀念品是不少股民關心焦點，而中鋼股東會紀念品被視為「紀念品人氣王」，主打實用度高，連年推出雨傘、水壺等生活用品吸引投資人。今年傳出將延續實用風格，還有主管提前爆料「很好用」，提醒民眾記得在最後買進日3月19日前上車，才不會錯過領取資格。據悉，中鋼發放股東紀念品已超過50年，近十年每款產品都被股民搶領，包括2025年冷水瓶、2024年砧板組、2023年晴雨兩用傘等，都是中鋼歷年來的爆紅紀念品。
中鋼股東會紀念品最快4月公布！員工提前爆料：很好用
擁有131萬股民的中鋼（2002），每年股東會紀念品都受到外界期待，去年推出主打實用性質的「輕巧冷水瓶」，首日開放領取就被搶翻天，不少股民奔走多個據點還是領不到，可看出人氣度不一般。2026中鋼紀念品預計將於4月初公布，每個人都在好奇今年紀念品是如何，但根據《Yahoo股市》報導，有主管提前爆料，打包票「一定用得到、一定很好用！」
中鋼股東會紀念品最晚3/19上車！連發51年紀念品原因超暖
若對於中鋼紀念品有興趣的民眾，記得最晚需在3月19日以前買進中鋼股票，才能取得股東資格。根據中鋼公司公告，2026股東常會預計在5月22日召開，停止過戶日約於3月24日。由於台股採T+2交割制度，投資人買進股票後需2個交易日才完成交割，並登記為股東，因此民眾最晚需在3月19日收盤前持有中鋼股票，才能名列股東名冊，並具備領取股東會紀念品資格。
據了解，中鋼自1974年股票上市，已經連續51年維持贈送股東會紀念品習慣，平均每年發出50萬份以上紀念品，雖然隱形成本極高，但根據中鋼董事長黃建智表示，發放紀念品是中鋼超過半世紀傳統，也代表公司向股東分享成果的心意，暖心原因備受好評。
中鋼股東會紀念品盤點！連續10年被搶爆：去年炒到破千元
值得一提的是，中鋼股東紀念品話題度高，近10年都走實用路線，推出具有設計感的紀念品，除了2015年和2018年的肥皂以外，大多都與中鋼有所關聯，諸如2025年輕巧冷水瓶、2024年砧心有您砧板組、2023年傘Q、2022年精緻鈦ONE戶外型環保餐具、2021年熊愛台灣工具組、2020年鯨彩都繪抗菌鋼杯、2019年卡幸福儲卡鋁盒、2018年肥皂禮盒和2017年台灣黑熊傘、2016年鈦碗等。
過去中鋼股東紀念品被認證「有領就賺到」，以去年冷水瓶為例，就有業界人士透露，價格高達800元至1200元，網路拍賣價格也一度衝破千元；2024年不鏽鋼砧板組，亦因具備好清洗、耐用等特點，加上搭配露營流行風潮，在股東間評價極高；2023年則推出以中鋼生產鋼材製作而成的晴雨雙用雨傘，從造型到名稱都在表達對股東的感謝。
倘若今年不想再錯過中鋼股東紀念品，別忘了在最後買進日3月19日前著手準備，也記得提前查好領取紀念品的據點，在首日準時前往開領，才不會又發生錯過的悲劇。
資料來源：中鋼公司
