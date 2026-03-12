我是廣告 請繼續往下閱讀

中鋼股東會紀念品最快4月公布！員工提前爆料：很好用

2026中鋼紀念品預計將於4月初公布，每個人都在好奇今年紀念品是如何，但根據《Yahoo股市》報導，有主管提前爆料，打包票「一定用得到、一定很好用！」

▲中鋼公司2025年股東會紀念品推出輕巧冷水瓶，杯蓋配置方便攜帶的矽膠提把，以及配附防撞耐磨保護套。(圖／中鋼公司提供)

中鋼股東會紀念品最晚3/19上車！連發51年紀念品原因超暖

由於台股採T+2交割制度，投資人買進股票後需2個交易日才完成交割，並登記為股東，因此民眾最晚需在3月19日收盤前持有中鋼股票，才能名列股東名冊，並具備領取股東會紀念品資格。

雖然隱形成本極高，但根據中鋼董事長黃建智表示，發放紀念品是中鋼超過半世紀傳統，也代表公司向股東分享成果的心意，暖心原因備受好評。

▲中鋼股東紀念品每年都吸引眾多股民領取，發放紀念品也是中鋼公司超過50年的傳統。(圖／記者黃守作攝，2023.05.24)

中鋼股東會紀念品盤點！連續10年被搶爆：去年炒到破千元

▲中鋼公司2024年股東會紀念品推出不鏽鋼砧板組，搭上露營風潮引起外界高度關注。(圖／中鋼公司提供)