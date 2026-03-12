我是廣告 請繼續往下閱讀

▲抗議常客田山盛國（右方藍衣男子），趁「雙吳」罷免案證人移送時，堵調查官痛罵「司法干預罷免」。（圖／記者劉松霖攝，2025.4.14）

▲田山盛國2025年4月14日兩度騎機車闖入法務部，並高喊「法務部部長干預罷免」、「法務部部長包庇」。（圖／警方提供）

▲北檢二辦的銅雕「北檢之秤」遭潑綠色油漆（圖／翻攝畫面）

曾潛入台北地檢署頂樓、將國旗換成民進黨黨旗的抗議常客田山盛國，又因為表達政治訴求遭司法偵辦，他在去年（2025）2度騎機車硬闖法務部大廳，還把北檢二辦的藝術品「北檢之秤」噴綠漆，並當場謾罵「北檢是綠色的」、「民進黨打手」，北檢認定田山盛國侵入住宅、毀損公物，今日起訴並以累犯為由建請法院加重其刑。田山盛國3次犯行都在北檢偵辦國民黨台北市黨部造假連署罷免案的期間，第一次是2025年4月14日下午1點多，田山盛國不聽法務部保全勸阻，強行騎機車進入一樓大廳，高喊「法務部部長出來」、「法務部部長干預選舉罷免」，待了2分鐘後離去，第二次在同一天的深夜10點多，田山盛國再度騎車闖法務部並大喊「法務部長包庇」、他要陳情，還趁保全報警時偷偷進入法務部的國會聯絡小組辦公室不願離開，警方到場趕人他才走。2025年4月17日將近上午11點，田山盛國帶2罐綠色噴漆走進北檢二辦大廳，對著雕塑品「北檢之秤」以及介紹看板噴灑，當場罵出「北檢今天搜索在野黨黨部」以及北檢是綠的等話語，法警立刻制止壓制，並通報轄區警方到場逮捕。北檢指出本案涉犯《刑法》的「侵入建築物受退去之要求而仍滯留罪」、「毀損公務員職務上掌管之物品罪」共2罪，對田山盛國提起公訴，並批評他已有相關前科仍不思悔改，足以認定他對刑罰的反應力薄弱，請求法院加重其刑。