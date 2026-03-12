美國、以色列對伊朗的戰事持續延燒，先前有消息傳出，美軍正在調派原先駐韓的愛國者飛彈系統、薩德反飛彈系統，將它們重新部署到中東，多家韓媒並轉載一段據悉拍攝於3日凌晨的監視器畫面，駐韓美軍疑似漏夜運走6台薩德系統發射車。
綜合《SBS》等韓媒報導，這段監控畫面拍攝地點是慶尚北道星州郡昭城里村的一條鄉村公路，緊鄰駐韓美軍的薩德基地。畫面顯示，一支由大型車輛組成的車隊，在夜色掩護下行駛，車頂雖然覆蓋了遮擋布，仍能辨認出是薩德反導系統發射車。
報導指出，星州基地駐紮著由6台發射車組成的薩德系統作戰單元，目前看來所有發射車都已撤離基地。雖然之前也曾有過不只1台發射車因訓練需要，暫時撤離基地，但附近居民坦言，6台發射車同時開走的情況實屬罕見。
此外，韓國《東亞日報》還報導，有分析認爲，青瓦台當局還擔心一事，即美國是否會提出「戰爭援助請求」，對於韓國而言，讓韓國提供軍需支援或派兵，與美國把駐韓美軍戰鬥力轉移到中東，是2個不同層面的問題。
報導還提到，伊朗爲了不讓油輪通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），還在該水域設置水雷，日本國內正在祕密商討，一旦美國提出要求，是否要派出海上自衛隊馳援。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，韓國《東亞日報》還報導，有分析認爲，青瓦台當局還擔心一事，即美國是否會提出「戰爭援助請求」，對於韓國而言，讓韓國提供軍需支援或派兵，與美國把駐韓美軍戰鬥力轉移到中東，是2個不同層面的問題。
報導還提到，伊朗爲了不讓油輪通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），還在該水域設置水雷，日本國內正在祕密商討，一旦美國提出要求，是否要派出海上自衛隊馳援。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。