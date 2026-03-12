我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有人建議她轉行，謝忻（如圖）大方回應「我已經轉行很久了」，透露現在大多時間都放在跑步上。（圖／謝忻臉書）

藝人謝忻2019年與阿翔（陳秉立）爆出不倫戀，演藝事業一度停擺，近幾年則以接通告、社群業配及團購為主。謝忻重新回歸螢光幕前，卻也遭質疑「在節目上消費自己」，引來網友批評，對此她罕見吐露心聲，坦言有時連續3個月完全沒工作，拜託求到一個通告，主持人開了玩笑難道能不接話嗎？而遭罵「誰叫你要偷吃」，謝忻也不甘示弱反擊：「月跑量沒有200沒資格留言。」謝忻近日發文吐露心情，直言有些人罵她「這幾年來在節目上消費自己」、「開自己玩笑」，但她回應很多時候可能3個月1個工作都沒有，好不容易才拜託到一個通告，謝忻反問：「主持人開了你玩笑，你能不接話？能假裝沒聽到嗎？」謝忻認為既然通告是拜託來的，自嘲總比其他人的嘲諷要來得舒服一點，嘆：「羞辱久了也就習慣了。」面對酸民批評，謝忻直說當完全沒有工作的時候，如何去選擇，更反擊說：「沒有失去一切，沒有掉進最深的谷底，拜託不要來這裡跟我長篇大論、紙上談兵。」貼文一出引來許多人留言，有酸民嗆「誰叫你要偷吃」，謝忻則回：「月跑量沒有200沒資格留言。」面對攻擊不再隱忍。另外，留言區有人建議她轉行，對此謝忻則大方回應「我已經轉行很久了」，現在大多時間都放在跑步上。謝忻、阿翔一起錄製《綜藝大集合》超過10年，工作行程幾乎形影不離，2019年兩人被拍到在大街上毫無遮掩隔著車門親了起來，不倫戀引來外界譁然。而謝忻陷入感情風波後，工作一夕蒸發，演藝事業整整停滯5年。謝忻曾回憶那段時間，網路罵聲沒停過，留言幾乎全是負評，甚至有很多節目不太敢用她，直到近年才重新出現在鏡頭前。事過境遷，謝忻也不再逃避過去，曾在訪問過程中直言阿翔欠她一句道歉，而她也努力走出低潮，重拾工作節奏。▲謝忻曾在訪問過程中直言阿翔（如圖）欠她一句道歉。（圖／NOWnews資料照）