國民黨立委徐欣瑩投入黨內新竹縣長初選，她11日晚間在臉書發布一支影片，邀請國民黨立委徐巧芯同框讚聲。徐巧芯在影片中提到自己也是客家鄉親，並大力稱讚徐欣瑩是政壇優秀的人才，喊出「國會一起挺欣瑩」，號召新竹鄉親一起支持徐欣瑩。影片中，徐巧芯首先以親切的客語向新竹鄉親問好。她感性表示，自己與徐欣瑩都姓「徐」，且都是客家鄉親，更同樣是在政壇努力打拚的女性；正因為擁有這些共同點，讓兩人更加相知相惜。徐巧芯指出，徐欣瑩是一位深耕地方、專業優秀的人才，過去在國會與地方的服務表現有目共睹。她強調，政治需要更多熱忱且專業的女性力量，徐欣瑩就是最合適的人選。徐巧芯更在影片最後喊出「國會一起挺欣瑩，相信欣瑩一定贏！」展現對徐欣瑩選情的絕對信心。對於徐巧芯的同框力挺，徐欣瑩表示由衷感謝。她表示，巧芯在政壇的戰力與勇氣有目共睹，能得到她的推薦倍感榮幸，兩人在國會為法案努力更是「芯欣相惜」。徐欣瑩承諾，將秉持客家子弟硬頸、打拚的精神，為新竹縣民打造陽光政治環境，為國民黨守護2026藍天。