行政院長卓榮泰日前現身日本東京巨蛋為中華隊加油，遭爆竟然是搭乘華航專機，從松山指揮部起飛前往日本看棒球，被質疑公器私用，然卓榮泰稱是自費包機，引發熱議，立院國防外交委員會今（12日）更前往松指部考察。對此，前民眾黨主席柯文哲直言，卓榮泰的說法是挑戰人民智商，就是故意去造成日相高市早苗的困擾。針對卓榮泰自費包機看棒球一事，柯文哲昨（11）日《2026選舉大車拚》中表示，「講實話就好，你為什麼要講謊話？」講一個謊話，就要用更多謊話去遮掩，卓第一句謊話就是「自費」。柯文哲直言，卓榮泰稱自費包機去東京看棒球違反常識，當到行政院長時，出門就要有隨扈、秘書，需要多少車子載進載出，這不可能是自費，況且要自費的話，為何從松指部出發？松指部何時變成旅遊機構？「這就是挑戰人民的智商」。針對國防部長顧立雄回應稱松指部「軍民兩用」，柯文哲痛批，如果說松山機場軍民兩用還可以理解，但松山指揮部是軍方單位，如果台日外交關係困難，最近日相高市早苗對中國態度不好，台灣也要見縫插針桶一下，假借這些理由去趟日本，「你講實話，大家都會同意，這講實話就好，我覺得這就是民進黨要解決的，不要硬拗，認錯是種文化，錯就錯了」、「民進黨就是這樣，只是賴清德特別嚴重！」。柯文哲認為，卓榮泰就是故意要去造成高市早苗困擾的，日本現在開始向右轉，日本軍國主義有可能復活，如果是以前的日本，根本不會讓卓榮泰去，「日本也在測試中國的底線，等於是互相利用。」