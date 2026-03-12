美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，並擊殺了伊朗最高領袖哈米尼 （Ayatollah Ali Khamenei） ，伊朗後續展開報復性攻擊。不過據三名知情人士透露，有情報顯示，經歷在美以兩國近兩週的持續轟炸後伊朗領導層仍大致保持完好，且短期內並無崩潰風險。
情報分析：政權掌控力依然強大
根據路透社報導，其中一名知情人士指出，多份情報報告提供了「一致的分析」，認為伊朗政權「並無倒台危險」，且「依然牢牢控制著伊朗民眾」。最新的一份報告是在過去幾天內完成的。
隨著油價飆升導致政治壓力與日俱增，美國總統川普（Donald Trump）已暗示將「很快」結束這場自 2003 年以來最大規模的美軍行動。然而，若伊朗強硬派領導層依然根深蒂固，美國恐難以為這場戰爭找到一個可接受的終點。
哈米尼身亡後的領導層韌性
情報報告強調，儘管哈米尼已遭到擊斃，但伊朗神職領導層仍保持高度凝聚力。
一名以色列高級官員告訴路透社，以色列官方在內部討論中也承認，無法確定這場戰爭是否會導致神職政府垮台。
消息人士同時強調，伊朗國內局勢仍在快速變化，未來發展仍可能出現變數。
伊朗專家會議（Assembly of Experts）本週已宣布由哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖。情報顯示，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與過渡領導層仍掌控全國。
目標轉向與地面攻勢的可能性
自開戰以來，美、以兩國打擊了防空系統、核設施及多名高層，擊斃數十名官員與革命衛隊高階將領。
川普政府對這場戰爭給出的理由並不一致。川普在宣布美國軍事行動開始時曾呼籲伊朗民眾「接管你們的政府」，但其高級幕僚之後否認戰爭目標是推翻伊朗領導層。
一名熟悉情況的第四位消息人士表示，以色列無意讓前政權的任何殘餘勢力繼續存在。不過，目前仍不清楚美以的軍事行動將如何真正推翻伊朗政府。
消息人士認為，若要推翻政府，可能需要發動地面攻勢，為伊朗民眾上街抗議提供安全空間。川普政府目前尚未排除派兵進入伊朗的可能性。
情報質疑：庫德族武裝缺乏戰鬥力
路透社上週報導，總部位於伊拉克的庫德族游擊隊曾與美國商討攻擊伊朗西部安全部隊的可能性，試圖藉此點燃反政府起義。
伊朗庫德族「科馬拉黨」（Komala Party）黨魁莫赫塔迪（Abdullah Mohtadi）11日表示，若能獲得美國支持，「數萬名年輕人已準備好拿起武器」。
然而，最新情報評估對這些組織的實力表示懷疑。分析認為，庫德族武裝在火力與人數上，都遠不足以與伊朗安全部隊抗衡。
另一名知情人士表示，伊朗庫德武裝近期已向華府高層官員與美國國會議員要求提供武器與裝甲車輛。但川普上週六已表示，他已排除讓伊朗庫德族武裝進入伊朗境內的方案。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據路透社報導，其中一名知情人士指出，多份情報報告提供了「一致的分析」，認為伊朗政權「並無倒台危險」，且「依然牢牢控制著伊朗民眾」。最新的一份報告是在過去幾天內完成的。
隨著油價飆升導致政治壓力與日俱增，美國總統川普（Donald Trump）已暗示將「很快」結束這場自 2003 年以來最大規模的美軍行動。然而，若伊朗強硬派領導層依然根深蒂固，美國恐難以為這場戰爭找到一個可接受的終點。
哈米尼身亡後的領導層韌性
情報報告強調，儘管哈米尼已遭到擊斃，但伊朗神職領導層仍保持高度凝聚力。
一名以色列高級官員告訴路透社，以色列官方在內部討論中也承認，無法確定這場戰爭是否會導致神職政府垮台。
消息人士同時強調，伊朗國內局勢仍在快速變化，未來發展仍可能出現變數。
伊朗專家會議（Assembly of Experts）本週已宣布由哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖。情報顯示，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與過渡領導層仍掌控全國。
目標轉向與地面攻勢的可能性
自開戰以來，美、以兩國打擊了防空系統、核設施及多名高層，擊斃數十名官員與革命衛隊高階將領。
川普政府對這場戰爭給出的理由並不一致。川普在宣布美國軍事行動開始時曾呼籲伊朗民眾「接管你們的政府」，但其高級幕僚之後否認戰爭目標是推翻伊朗領導層。
一名熟悉情況的第四位消息人士表示，以色列無意讓前政權的任何殘餘勢力繼續存在。不過，目前仍不清楚美以的軍事行動將如何真正推翻伊朗政府。
消息人士認為，若要推翻政府，可能需要發動地面攻勢，為伊朗民眾上街抗議提供安全空間。川普政府目前尚未排除派兵進入伊朗的可能性。
情報質疑：庫德族武裝缺乏戰鬥力
路透社上週報導，總部位於伊拉克的庫德族游擊隊曾與美國商討攻擊伊朗西部安全部隊的可能性，試圖藉此點燃反政府起義。
伊朗庫德族「科馬拉黨」（Komala Party）黨魁莫赫塔迪（Abdullah Mohtadi）11日表示，若能獲得美國支持，「數萬名年輕人已準備好拿起武器」。
然而，最新情報評估對這些組織的實力表示懷疑。分析認為，庫德族武裝在火力與人數上，都遠不足以與伊朗安全部隊抗衡。
另一名知情人士表示，伊朗庫德武裝近期已向華府高層官員與美國國會議員要求提供武器與裝甲車輛。但川普上週六已表示，他已排除讓伊朗庫德族武裝進入伊朗境內的方案。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。